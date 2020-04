Epidemia de COVID-19 continuará después del 30 de Abril: Gatell

gatell coronavirus mexico

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo hincapié en que las medidas de Sana Distancia contribuirán a disminuir la transmisión del Coronavirus COVID-19, pero afirmó que la epidemia en el país continuará después del 30 de abril.

En conferencia desde Palacio Nacional para informar sobre los casos de COVID-19 en México, el funcionario comentó que los resultados de la Jornada Nacional de Sana Distancia se verán a largo plazo.

"Tenemos que seguir unidos todavía durante largo tiempo. Después del 30 de abril, la epidemia va a continuar".

Agregó: "No perdamos de vista esto. El objetivo desafortunadamente no puede ser cancelar bruscamente la epidemia. Eso no es posible".

Para tener éxito en la mitigación de la epidemia debemos ser conscientes de lo que hacemos como sociedad. El gobierno organiza las acciones pero todas y todos las ejecutamos. Ahora somos un solo nosotros congregado en un propósito común. #QuédateEnCasa, no estamos de vacaciones.

Buena respuesta tras llamado ante COVID-19

López-Gatell dijo estar satisfecho tras la respuesta social tras el llamado a la solidaridad ante la epidemia de Coronavirus, razón por la que está activa la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de abril.

Afirmó que, aunque no sea posible detener por completo los contagios, “sí es posible ‘aplanar la curva’” de transmisión y evitar que los casos graves de COVID-19 se acumulen.