Enviará la FGR equipo especial a España para extraditar a Emilio Lozoya

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que enviarán a España un equipo especial para extraditar a quien fuera director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Alistan extradición de Emilio Lozoya

Durante una entrevista Sofía Villalobos para El Financiero Bloomberg, el Fiscal detalló que luego de que Lozoya solicitara su extradición a México se realizan trámites administrativos para agilizar el traslado y una vez que esté listo todo se enviará el equipo adecuado para traerlo al país.

#FGRInforma Emilio “L” presentó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, su solicitud por escrito en la que acepta la extradición; así como ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para esclarecer los hechos imputados. — FGR México (@FGRMexico) June 30, 2020

Gertz Manero descartó que el caso de Lozoya se trate de un abuso, debido a que los cargos contra el ex funcionario ya han sido validados por la Interpol y las autoridades españolas.

"Las autoridades españolas son muy delicadas y si usted no presenta las pruebas contundentes no se lo aceptan, así que quien tenga esa duda que se la quite porque las autoridades internacionales, como la de España, ya lo validaron", destacó.

Como es de recordar, Emilio Lozoya está arrestado en España desde febrero del presente año y es señalado por las autoridades mexicanos por delitos de operaciones con recursos procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Hallan nuevos rastros de los 43 normalistas

Respecto al caso de los 43 normalistas desaparecidos, detalló que se han encontrado nuevos restos. "Les hemos mandado a hacer peritajes, ya han sido emitidos, pero la universidad no nos permite informar hasta que no estén validados", indicó.

Respecto a la fuga de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Gertz Manero señaló que las detenciones no pueden realizarse en secreto.

"Lo que sucede es que al tener que empezar estas órdenes de aprehensión, no las podemos hacer en secreto, tenemos que explicar por qué las estamos haciendo", explicó.

Con información de El Financiero