Entierran a bebé que diagnosticaron erróneamente con coronavirus

Este domingo fue enterrado el bebé de 21 días de nacido al que las autoridades del Hospital Alfredo Pumarejo en Matamoros, Tamaulipas, erróneamente declararon su muerte a causa del coronavirus impidiendo a los familiares sepultarlo, pero más tarde comprobaron que no falleció a causa del virus.

El pasado 10 de abril el bebé Martín, como lo nombraron sus padres, perdió la vida en el hospital Hospital Alfredo Pumarejo, allí registraron que la causa de muerte fue coronavirus Covid-19 tan solo un día después de ingresar por insuficiencia cardíaca.

El menor que este domingo fue enterrado el panteón de la Santa Cruz en un féretro blanco, llegó junto con su madre a la sala de pediatría con un diagnóstico de probable cardiopatía congénita y cuadro de neumonía el pasado 9 de abril, pero el viernes cuando Belén, madre del menor, regresó al hospital después de salir a comer le informaron que su bebé había muerto por Covid-19.

Debido al diagnóstico de la muerte, el cuerpo del bebé no podía ser entregado a los familiares debido al protocolo médico el cual indica que debe ser incinerado. Al saber esto, los familiares llegaron hasta con Derechos Humanos para conocer cuales son las causas reales de la muerte del bebé.

Como respuesta de las investigaciones se supo que el bebé no murió por coronavirus por lo que el cuerpo fue entregado a la familia para darle sepultura.

Una vez en el panteón, Belén, la madre del bebé no podía ser consolada y en reiteradas ocasiones daba gritos desgarradores demostrando su dolor por la irreparable pérdida de su hijo.

Por su parte Martha Jaramillo, quien es la bisabuela del pequeño Martín, agradeció el apoyo de quienes ayudaron a que el bebé tuviera una cristiana sepultura “Estoy muy agradecida con los medios de comunicación que alzaron la voz para que se nos hiciera justicia con nuestro bebé (...) No tengo palabras, mi cansancio no me deja hablar más”.