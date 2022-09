Enrique Peña Nieto no asiste a la boda de su hija mayor

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ha dado de qué hablar nuevamente en redes sociales pues trascendió que no asistió a la boda de su hija mayor, Paulina Peña, quien contrajo nupcias con Fernando Tena Alonso, hijo del reconocido director técnico Luis Fernando Tena.

Este fin de semana, la hija mayor de Peña Nieto se casó con su prometido, quien le entregó el anillo desde hace poco más de un año. Se trató de la ceremonia civil, a la que acudieron familiares y amigos de la pareja, pero resaltó la ausencia del expresidente, que desde que concluyó su sexenio reside en España.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que abrió una investigación en contra de Enrique Peña Nieto por supuesto lavado de dinero y transferencias ilegales, por lo que se sospecha que este fue el motivo de su ausencia a dicho evento.

Enrique Peña Nieto asistirá a la boda en España

Peña Nieto no ha vuelto a México

Sin embargo, la hija de Enrique Peña Nieto contraerá nupcias por la vía religiosa en España, en donde vive su padre. A este evento se espera una importante lista de invitados, como los hijos de Angélica Rivera, quien fue pareja del exmandatario durante el tiempo que gobernó México.

Aún no queda claro el motivo de la ausencia de Peña Nieto a la boda civil de su hija, que fue realizada en México. Por el momento, no se ha precisado que las autoridades federales cuenten con una orden de aprehensión en contra del expresidente, por lo que no tendría razón para no volver al país.

Como se sabe, Peña Nieto reside actualmente en Madrid, España, alejado de los reflectores y de la vida política. El exmandatario cuenta con una visa gold, que solo se les otorga a aquellos extranjeros que invierten una cantidad importante de euros en este país europeo.

Te puede interesar: Peña Nieto intentó conseguir residencia en España antes de visado dorado

Enrique Peña Nieto y el caso Ayotzinapa

Peña Nieto vive en España

Enrique Peña Nieto fue señalado en redes sociales luego de que se detuviera a su exprocurador Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, ya que se corroboró que la llamada verdad histórica fue fabricada por el gobierno federal que él encabezaba.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram