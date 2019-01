Enrique Guerrero, encarcelado y torturado por oponerse a las reformas de Peña Nieto

Tras pasar cinco años y 7 meses en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez por delitos creados por las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), Enrique Guerrero fue liberado el 29 de diciembre de 2018.

El joven era estudiante de la UNAM, defensor de los derechos sociales, culturales y ambientales cuando fue detenido en el 2013, desaparecido por 30 horas, torturado y posteriormente acusado de delitos que autoridades judiciales de México, durante el sexenio de Peña Nieto, le fabricaron, afirma Guerrero.

"Dimos una lección a la injusticia y la lección fue que los pueblos no podemos ser derrotados; Nunca perdí la esperanza, pero fue gracias al esfuerzo colectivo. Fueron años duros, fueron años de seguir luchando, de seguir documentando violaciones derechos humanos, de otros reos por ejemplo, porque era el contexto en el que me encontraba, advertimos muchísimas injusticias”, afirmó en una entrevista a Infobae.

Desde hace varios años, la defensa de Guerrero pudo acreditar que fue torturado, perseguido, que sus derechos humanos fueron violados, que se fabricaron pruebas, que las declaraciones que lo inculpaban fueron obtenidas bajo tortura y que el Ministerio Público estuvo en contubernio con la Policía Federal; el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo caso omiso.

Tras su liberación, el joven reconoce la voluntad que hubo en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se revisara su expediente y fuera puesto en libertad, "Pudimos acreditar la versión y ahora lo que se logró es que hubiera la voluntad de revisar el expediente, porque el expediente hablaba por sí solo".

HISTORIA DE ENRIQUE GUERRERO

En medio de una ola de protestas estudiantiles que se oponían a las reformas estructurales anunciadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, Enrique Guerrero fue detenido el 17 de mayo de 2013, desapareció por 30 horas, fue torturado y encarcelado más de 5 años.

Guerrero conducía por las calles del sur de la Ciudad de México cuando agentes vestidos de civil empezaron a dispararle y a perseguirlo.

"Yo iba conduciendo un vehículo cuando la Policía Federal me emboscó y empezaron a disparar en mi contra, me logré escapar resguardando mi vida, me dieron alcance kilómetros después y empezaron nuevamente a disparar, me baje del vehículo porque dejo de funcionar. Corrí hacia una grúa de la policía local a pedir auxilio, llegan policías locales porque ya les habían dado aviso”, expresó.

Los policías le vendaron los ojos, lo desnudaron de la cintura para abajo, lo golpearon durante horas, lo asfixiaron con una bolsa de plástico y abusaron sexualmente y psicológicamente de él.

Guerrero tenía 28 años cuando fue aprehendido, en su expediente dice que él fue detenido porque chocó con una banqueta, "inventaron que yo había chocado con un banqueta y que al día siguiente había ido cobrar a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada los daños, es absurdo que hubiera hecho algo así". Luego de eso le imputan los delitos de secuestro y delincuencia organizada.