Enrique Alfaro se burla de los insumos que le enviaron para las escuelas

Enrique Alfaro es el gobernador de Jalisco que recientemente se burló del paquete de insumos sanitarios que envió el Gobierno Federal para las clases presenciales en las escuelas de la entidad.

El mandatario estatal por medio de redes sociales compartió con sus usuarios el paquete de insumos, en donde detalló que “ojalá el país no se haya quedado sin suministros sanitarios” por atender el regreso a clases presenciales en Jalisco.

Por si fuera poco aclaró el conocido Gobernado de Jalisco, que no se trataba de ninguna broma: “No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por COVID-19”.

“3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, tres bidones de jabón, tres cubetas de sanitizante y tres cubetas de gel”.

Enrique Alfaro mostró molestia por el apoyo a Jalisco

No es para menos, según lo que se ve en las imágenes, que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro mostrara su molestia irónicamente y expusiera lo insuficiente que fue el apoyo que le enviran de la federación:

“Muchas gracias, no se hubieran molestado. Yo creo que sí da para unas 13 mil escuelas y más de un millón y medio de niñas, niños y jóvenes. Esperemos que, por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin suministros sanitarios”.

Regreso a clases en Jalisco

Hay que recordar que el pasado lunes 30 de agosto inició el Ciclo Escolar 2021-2022 en Educación Básica, bajo un modelo híbrido y opcional para las familias en el estado de Jalisco, como también en varias partes del país.

Cabe destacar que en el transcurso de la jornada se contabilizó que 71.57 por ciento de la matrícula total de estudiantes asistieron de manera presencial a las aulas, es decir, un millón 188 mil 480 estudiantes.

