Enorme fuga de múltiples hidrocarburos en Puebla hace recordar tragedia huachicolera

En Ahuazotepec de pronto se comenzó a sentir un intenso olor a gasolina por lo que de inmediato se dio informe a las autoridades pertinentes. Resultó ser una fuga de varios hidrocarburos en una tubería que forma parte de la infraestructura de Petróleos Mexicanos.

Cabe mencionar que la tubería dañada va a la estación de bombeo denominada Cima de Togo, en donde cruzan varios tipos de hidrocarburo, es así que la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla procedió a atender la contingencia por una fuga de hidrocarburo en el municipio de Ahuazotepec, en la carretera federal Tlaxco-Tejocotal.

Se atiende reporte de fuga de #Hidrocarburo a la altura del km 105+800 de la Carretera Federal Tlaxco - Tejocotal, Mpio. de Ahuazotepec. Labora Seguridad Física de @Pemex, @GN_MEXICO_, Protección Civil, Bomberos Zacatlán, Policía Estatal y Municipal.

La dependencia informó através de su cuenta oficial de Twitter que en el lugar se encuentra desplegado personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), Protección Civil, bomberos de Zacatlán, así como policías estatales y municipales, esto es a la altura del kilómetro 105+800.

Fuga de hidrocarburos en Ahuazotepec recuerda a la tragedia de principio de año

También al lugar de la fuga han llegado personal de la Seguridad Física de Pemex, así como también de la Guardia Nacional y miembros de Protección Civil Estatal de Puebla quienes se encuentran resguardando la zona en donde, como medida preventiva, implementaron un radio de seguridad.

Por la magnitud de la fuga muchos han recordado la tragedia que se dio a principios de año donde un centenar de personas perdieron la vida cuando se conglomeraron cerca de la impresionante “fuente” de gasolina, que se había formado por una fuga a causa del huachicol.

Al igual que en aquella ocasión no hay viviendas en la zona que se encuentren en riesgo, por lo que no hubo registro de evacuaciones, pero si se ha mantenido una zona restringida para evitar cualquier peligro para la población, por su parte las autoridades no han confirmado que esta fuga se deba a posible "huachicoleo".