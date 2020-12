Enfermo de COVID-19 espera atención afuera de hospital con tanque de oxígeno.

Con 68 años de edad, Sacramento Quiroz Morales, asistió al Hospital de Especialidades Belisario Dominguez desde las 08:00 horas para ser atendido. Con un tanque de oxígeno prestado, y sentado en la banqueta, Sacramento y su familia aguardaron a que lo admitieran para tratarlo por COVID-19.

Se presume que su familia salió de su casa en Iztapalapa desde las 06:00 horas porque Sacramento le faltaba oxígeno y no podía respirar. Tres días previos le habían realizado una prueba de COVID-19 a la que resultó positivo y fue durante este amanecer navideño que su situación terminó por complicarse.

“Llegamos y lo ingresamos a las seis de la mañana, ahí lo tuvieron en una silla, sin oxígeno porque no tenían y dos horas después nos dijeron que lo podían atender porque no tenían camas, ni oxígeno y que lo lleváramos a otro lado”, denunció Araceli, hermana de Sacramento.

A pesar de su situación, las autoridades del hospital no les dieron otra alternativa, razón por la que la familia tuvo que abandonar las instalaciones. No obstante, no se fueron del centro médico, ya que sacaron una silla que estaba en el estacionamiento y esperaron en la banqueta.

Posterior a una llamada hecha al 911, una ambulancia del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas ERUM asistió a su paradero y les prestó un tanque de oxígeno, para luego trasladarlo a un hospital en Cuautitlán. Tras horas de espera, Sacramento fue trasladado a un centro médico en el Estado de México.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para el día de mañana en cuatro alcaldías de la Ciudad de México, asimismo, se activó la alerta amarilla para siete alcaldías más.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que entre las 05:00 y las 08:00 horas del sábado 26 de diciembre se espera que las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contrares, Milpa Alta y Tlalpan amanezcan entre uno y tres grados centígrados.

