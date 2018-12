Enfermeras que intercambiaron a bebés en Naucalpan son investigadas

Las enfermeras que intercambiaron a dos bebés en el hospital de Maximiliano Ruiz Castañeda en Naucalpan, Estado de México, serán investigadas.

Las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México dieron a conocer que el intercambio de bebés en dicho hospital de Naucalpan está siendo investigado por personal del Ministerio Público especializado para la Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Expósitos de Tlalnepantla y en su caso determinarán si aplican alguna sanción de orden penal.

Los hechos se presentaron el 19 de noviembre cuando las involucradas entregaron un niño y una niña a los padres equivocados, quienes presentaron sus sospechas de no tener a su verdadero hijo consigo ante la Secretaría de Salud del Estado de México.

Posteriormente se inició la averiguación correspondiente, solicitando en coordinación con el Instituto de la Mujer en Naucalpan realizar pruebas de ADN.

Luego de tener certeza sobre cuál de los bebés es su hijo, los padres exigen aclarar las fallas para que la situación no se repita.

El bebé fue entregado a su abuela, porque la madre continuaba en el hospital de Maximiliano Ruiz Castañeda en Naucalpan, Estado de México.

“Lo vestí de rosa, porque yo esperaba una niña. La enfermera me dijo ‘le acabo de cambiar de pañal’, por lo que no me di cuenta que era niño”, dijo la molesta abuela