Encuentro de Trudeau y Peña generan una ola de MEMES

https://twitter.com/alexlopezf_/status/918967531716583424 Y Andrés Manuel López Obrador no podía faltar.Pero no sólo Peña Nieto “cayó” ante el “efecto Trudeau”, también lo hizo una periodista durante una conferencia de prensa ante medios mexicanos y canadienses. En su intervención, la reportera de Radio Fórmula, Maru Rojas, dijo que era una “lástima que el protocolo no me lo permite, pero sino, yo pediría una foto con el Primer Ministro”. Al final de la conferencia, Trudeau accedió a la petición de la reportera y se fotografió con ella. https://twitter.com/jrisco/status/918657581475942400 Aunque la Primera Dama, Angélica Rivera, no se escapó de las burlas.https://twitter.com/gpeyrot/status/918927533210341376