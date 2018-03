Se desconoce las causas del deceso de la mujer de 35 años aproximadamente

el cadáver de la mujer fue encontrado en el interior de un hotel de la colonia Merced Balbuena en la. El pasado jueves 5 de octubre fue encontrado elal rededor de las 2:00 de la tarde, cuando los trabajadores del hotel entraron a la habitación de la víctima al ver que no respondía a los llamados. El alquiler de la habitación ya se le había vencido, tras irle a avisar y ver que no respondía fue que entraron al cuarto y fue que se encontraron con el cuerpo tendido sobre la cama de la habitación.y es que al revisar los empleados no pudieron distinguir alguna herida visible, por lo que dieron aviso a los paramédicos. Al llegar al hotel pudieron certificar que la mujer de unos 35 años aproximadamente ya no contaba con signos vitales.

Policías de investigación y peritos llevaron a cabo las primeras indagatorias para esclarecer la causa de muerte. En tanto el cuerpo de la joven mujer fue trasladado al anfiteatro correspondiente en donde se espera sea identificado y reclamado por sus familiares.

Encuentran a mujer muerta en cama de un hotel y las investigaciones del fallecimiento continúan para determinar las causas del deceso de la mujer.