Encuentran TERRORÍFICA bodega de ataúdes de diputada en Puebla

Autoridades se encontraron con una terrorífica escena al hallar una bodega llena de ataúdes en el municipio de Huachinango, Puebla; el extraño lugar le pertene a la diputada local en el Distrito 2 de dicha localidad, Liliana Luna Aguirre.

La bodega de ataúdes supuestamente fue gestionada cuando la diputada tenia el puesto de presidenta del DIF local y su esposo ejercía el cargo de alcalde de Huachinango.

La diputada declaró que los ataúdes son entregados como apoyo a quien lo necesite sin ningún costo, pero lo más extraño es que medios locales afirman que no existen comprobantes de la compra de los féretros.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si las autoridades investigarán la compra-venta de los ataúdes a la diputada y al ex alcalde del municipio de Huachinango.

Foto real de la bodega de ataúdes de la diputada.

DIPUTADA ACUSA AL ALCALDE

Liliana Luna acusa que el actual alcalde de Huachinango, Gustavo Vargas Cabrera, utilizó las patrullas para intimidar a su equipo de trabajo y a ella.

En un comunicado de prensa, la diputada denunció al presidente municipal por especular sobre la manera en la que se obtuvieron los cientos de ataúdes y por mantener policías municipales resguardando la bodega.

“A pesar de saber la situación crítica en materia de seguridad que hoy vive Huauchinango, el gobierno municipal se da el lujo de utilizar patrullas (que deberían estar al servicio de los huauchinanguenses) para intimidar a mi equipo de trabajo”, denunció Luna Aguirre.

"Vargas Cabrera (actual alcalde de Huachinango), llevo más de 157 entregas gratuitas de ataúdes a presidentes municipales de mi distrito y a familias que han pasado la penosa situación de perder a un familiar. Me encuentro trabajando y cumpliendo con mis obligaciones 24/7 desde el primer día de mi mandato y no me van a frenar”, afirmó la acusada.

Luna Aguirre se convirtió en diputada del Distrito 2 por Huachinango cuando su esposo fungía como presidente municipal.