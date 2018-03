Agencias/Diario La Verdad Celaya, Guanajuato.- Encuentra el cadáver de su madre en el patio de su casa. Tras dos semanas de no ver a su madre, la mujer decidió acudir a su casa y de forma sorprendente la encontró enterrada en el patio. Al llegar al lugar se encontró con la sorpresa de que otras personas ya vivían ahí. La mañana del miércoles se llevó la sorpresa la mujer, cuando llego a ver a su madre de nombre María Jiménez Fuentes en la calle Baleares 669 de la Colonia Olivos en Celaya, no solamente no encontró a su mamá, de igual forma ya habían otras personas habitando el domicilio señalado.

Dichas personas le indicaron que otra de las hijas de María ya les había rentado la casa, por lo que la mujer pidió permiso para poder entrar al domicilio; haciendo una revisión se encontró con un montículo de tierra y solicitó a los inquilinos ayuda para escabar. Bajo dicho montículo se encontraba el cuerpo de María, tras el hallazgo se hizo la llamada a la Policía Municipal, quienes acudieron al domicilio al igual que los peritos que trasladaron el cuerpo a la instancia correspondiente para realizar los exámenes pertinentes para determinar las causas de la muerte de María. La Procuraduría de Justicia ya inició la carpeta de investigación para poder dar con el paraderos de los responsables del crimen.