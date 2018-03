Encapuchados secuestran SEP y toman rehenes en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- Un grupo de jóvenes encapuchados tomó la sede de la Secretaría de Educación ubicada en la unidad Administrativa, y obligó al personal no ingresar a sus labores; sin embargo, hay personas que permanecen atrapadas en el interior de las oficinas. Los encapuchados, al parecer, son estudiantes normalistas que se amnifiestan para exigir becas y plazas magisteriales. Hasta el momento el titular de la dependencia, Roberto Domínguez Castellanos no aparece e incluso no se presentó a laborar pese a que los encapuchados exigen diálogo con el servidor público.

