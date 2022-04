Encapuchadas atacan a un mujer en CDMX, se negó a darles dinero

Unas encapuchadas atacaron a una mujer, así se puede apreciar en un video que compartieron en las redes sociales. Los hechos ocurrieron en la calle República de Cuba del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se encuentra la denominada casa Okupa.

La víctima Maru Reyes intentaba cruzar la calle para abordar su automóvil, pero fue interceptada por 4 mujeres vestidas de negro, quienes le exigieron dierno para que pudiera pasar, pero la mujer se negó ya que no traía dinero en efectivo en ese momento.

Encapuchadas atacaron a una mujer, le destrozaron su auto

Me acaban de pasar este video un poco más largo en el que se ve el momento en el que mi mamá sigue dentro del coche, cómo sale con las manos en alto diciendo que es profesora y pide ayuda. Se me parte el corazón. pic.twitter.com/bngEaNw2dC — Nnux (@_nnux) April 15, 2022

La víctima les dijo a las delincuentes que no tenía dinero, por lo que ellas comenzaron a pintar el auto con aerosol, también empezaron a destrozar el vehículo con unos tubos de metal, la mujer estaba adentro, pero luego salió con las manos en alto y gritó que es profesora de la Universidad Metropolitana.

Pero una de las agresoras le dijo que no tiene conciencia de género ni de raza por que la profesora no estaba en su calle ni en una colonia rica y expresó: "Te estamos pidiendo que te vayas... Somo peores, esto no es nada, somos capaces de hacer más, ya lléguele".

Víctima de intento de robo presentó denuncia contra las mujeres

Mujer denunció a las mujeres que destrozaron su vehículo

La mujer acudió a poner su denuncia ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México por los delitos de robo a transeúnte y daño a la propiedad doloso a vehículo.

Por otro lado, se dio a conocer que las encapuchadas que atacaron a una mujer fue por una respuesta de autodefensa, mencionaron que Maru Reyes aventó su auto mientras ellas estaban boteando. Cabe mencionar que la casa Okupa surgió en el 2020, después de que integrantes del Bloque Negro tomaron la sede la CNDH.

