En temporada invernal, México vive sexta ola de Covid

El número de casos positivos de Covid-19 en México se multiplicó por cuatro en las últimas cinco semanas, al pasar de 3 mil 223 a 13 mil 722 entre el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, fecha del reporte más reciente.

Hasta el día de hoy se han confirmado 7 millones 145 mil 409 casos totales y 330 mil 592 defunciones por Covid-19, según el Informe Técnico Semanal que cerró el pasado 7 de diciembre.

Los estados con más altos índices de contagios son: Ciudad de México con 3 mil 604 casos, Quintana Roo con mil 377 casos, Yucatán con mil 204 y Baja California con 665.

El incremento de enfermedades por temporada invernal es un fenómeno que se ha podido observar en las olas anteriores, así lo menciona Francisco Oliva Sánchez, epidemiólogo y profesor de la UAM-Xochimilco.

“El Covid, al igual que otras enfermedades como la influenza estacional, incrementa en época de frío, eso ya es algo esperado en las enfermedades respiratorias virales. Estudios que hemos realizado nos han arrojado que el aumento de algunos contaminantes atmosféricos que ocurren solo en fechas invernales se pueden asociar al incremento de casos en Covid-19”, indicó.

El aumento del frío, las dificultades para ventilar los espacios cerrados y cambios que suceden en el propio organismo, son otras variables que la temporada invernal brinda para la proliferación de enfermedades respiratorias, así lo explica el Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión para la Emergencia por Covid-19 de la UNAM

- “Hay cambios en el tracto respiratorio que provocan que las defensas disminuyan un poco y vayan habiendo contagios y así más enfermos y así más contagios. Esta es una época histórica en contagios de enfermedades de vías respiratorias, lo importante es conocer quienes se están enfermando, qué características tienen”.

¿Una ola de menor riesgo?

Desde que inició la pandemia de Covid-19 México ha enfrentado un total de 5 olas. La primera comenzó en febrero de 2020, cuando se conocieron los primeros casos de la enfermedad, y alcanzó un total de 19 mil 224 casos confirmados y mil 859 fallecidos (una tasa de letalidad de (9.67%).

La segunda ola, que se manifestó en la temporada invernal de ese año, tuvo su punto máximo en la primera semana de enero de 2021, cuando se registraron 112 mil 812 casos positivos estimados. En septiembre de 2021 apareció la tercera ola, donde las muertes por Covid-19 subieron a 267 mil 969, mientras que los casos confirmados llegaron a 3 millones 516 mil 43.

Para febrero de este año, se registraron 5 millones 192 mil 008 casos positivos totales desde el inicio de la crisis sanitaria y 310 mil 627 muertes por Covid-19, debido a la cuarta ola. Y para finales de agosto y principios de septiembre la quinta ola sumó alrededor de 1 millón 251 mil 592 millones de contagios atribuidos principalmente a la variante Ómicron.

Este martes, en conferencia matutina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que “Covid-19 progresivamente va a entrar en una temporada en una fase estacionaria, va a dejar de tener oleadas en la primavera y en el verano y tendrá que sincronizarse con los más de 360 virus respiratorios que se conocen, que afectan a los humanos”.

Por su parte, Oliva Sánchez coincide que, aunque los casos de Covid-19 han aumentado, las tasas de hospitalización son bajas, “ni siquiera hemos llegado al 10% de casos activos” menciona.

“Ahora bien, cada ola representa diferentes cosas, en este caso puede representar un aumento en el número de transmisibilidad o el mismo número de casos que en las olas anteriores, pero la tasa de hospitalización se ha mantenido muy por debajo. Esto se debe a la posible cobertura de vacunas que ha habido, aunque debe seguir reforzando más medidas en grupos vulnerables como adultos mayores, personas con comorbilidades, mujeres embarazadas, etcétera”, explicó el especialista.

El médico aboga también por el uso obligatorio del cubrebocas, pues menciona que el Covid-19 y la influenza estacional son enfermedades respiratorias que llegaron para quedarse.

“Sí se tendría que utilizar cubrebocas, es una medida de higiene en enfermedades respiratorias virales, sobre todo en lugares cerrados, no así en toda la población, e incluso más que hacerlo obligatorio debería ser una decisión que cada persona debería tomar. En este momento hacia donde va evolucionar Covid-19 es como lo hizo la influenza, a ser parte de las enfermedades virales”.

En cuanto a las medidas no farmacológicas, el Dr. Rodríguez Álvarez, explica que es importante que las personas sepan que no es necesario que se cierren todos los espacios como las escuelas o los trabajos pero que si se aprovechen las alternativas de teletrabajo para que no se junten tantas personas en espacios cerrados y asi se puedan disminuir los contagios.

Como medidas de prevención, el especialista hace un llamado a que las personas de alto riesgo se vacunen contra influenza y que se tengan los esquemas completos contra covid-19, así reafirman, nos cuidamos todos.

