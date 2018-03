En sismo menor a 8 no se activa bono catastrófico: Hacienda

Agencias / La Verdad Noticias. El bono catastrófico que contrata el gobierno federal para enfrentar desastres naturales no se activará para el sismo de 7.1 grados que sacudió al país el pasado martes y que posiblemente deje mayores afectaciones que el temblor del pasado siete de septiembre, informó Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“En el caso del sismo del pasado martes, no se activa el bono catastrófico, debido a que fue menor a 8 grados y esto no cumple con el contrato de parámetros de magnitud, pero el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuenta con un seguro de exceso de pérdidas”, dijo en entrevista.

“La activación del bono depende del lugar del epicentro y de la magnitud del sismo, y no de dónde se tengan mayores afectaciones (…) El bono catastrófico sólo se activará para el sismo que ocurrió el pasado 7 de septiembre porque cumple con la magnitud y epicentro del contrato y los recursos se entregaran a Oaxaca y Chiapas”.

“Se dará la información de los daños a la Cámara de Diputados para que a más tardar el 15 de noviembre decidan si se amplían los recursos de dicho fondo (…) El Fonden tiene que cubrir los primeros 1,000 millones de pesos, y el seguro de exceso cubre de los 1,000 hasta los 5,000 millones de pesos”.

Finanzas públicas ni PIB se verán afectados

“No se cuentan con los elementos para desviarnos y cambiar las estimaciones de crecimiento para este año ni el próximo. Estamos principalmente en la atención de la emergencia, haremos una evaluación de daños y la reparación sí va a tener consigo una inversión importante del sector público”.

“La afectación en las finanzas públicas en este momento no es significativo (…) El gobierno federal cuenta con un buen andamiaje presupuestal y administrativo, dado que se cuentan recursos tanto del Fonden como del bono catastrófico”.

Evalúan dar estímulos fiscales a la CDMX

“Hoy sólo estamos en una etapa de ver la evaluación y afectación en el sector comercial para ver si se requiere un decreto que dé ciertos estímulos fiscales. Se tiene que tener claro las afectaciones en los comercios de la ciudad, hoy tenemos focalizados el daño en inmuebles cercanos a 40 y en caso de que se requiera se hará procedente el decreto”.

“El banco a través de una fiduciaria paga la construcción de la obra. No se pueden administrar los recursos de manera discrecional. Estos recursos van a ser auditados por la Secretaría de la Función Pública y revisados por la Auditoría Superior de la Federación”.

Te puede interesar

Detalló que el bono catastrófico cuenta con una cobertura por 150 millones de dólares y sólo beneficiará a Oaxaca y Chiapas; mientras que la Ciudad de México, Morelos y Puebla contarán con el seguro de exceso de pérdidas del Fonden que cuenta con una cobertura de 5 mil millones de pesos.Recalcó que el Fonden cuenta con casi 15 mil millones de pesos para hacer frente a cualquier desastre natural. Indicó que dependiendo de la evaluación de los daños de los terremotos del 7 y 19 de septiembre, se podrá ampliar su presupuesto.Hasta el próximo 10 de octubre, la SHCP conocerá cuánto recibirá por el bono catastrófico que se activó para indemnizar los daños en Oaxaca y Chiapas.Galindo comentó que aún no existen los suficientes elementos para definir si los recientes sismos tendrán un impacto negativo sobre las finanzas públicas y el crecimiento económico del país. Aunque sí reconoció que el sector público tendrá que hacer un gasto significativo para las reconstrucciones de ciertos inmuebles.Acotó que la iniciativa privada también podría destinar recursos para la reconstrucción de inmuebles, pues varios de ellos se encontraban asegurados.Al igual que se hizo con las empresas y personas físicas de Oaxaca y Chiapas, la SHCP está considerando exentar del pago de impuestos a la Ciudad de México, Morelos y Puebla por las afectaciones que sufrieron por el sismo.Con respeto a cómo se protegerán los recursos del Fonden para que no sean desviados o mal usados por los gobernadores, Galindo expuso que los recursos no irán directamente a las tesorerías de las entidades federativas, sino a un fideicomiso que administra Banobras.Acotó que al igual que se hizo en Acapulco, Guerrero cuando ocurrieron los huracanes "Ingrid" y "Manuel", se abrirá un portal de transparencia para que la gente le dé seguimiento sobre cómo se ejercen los recursos.