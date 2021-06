¿En qué consiste La Noche Triste de 1520? Es la derrota de los españoles en manos de los mexicas, la cual se dio durante la madrugada del 30 de junio de aquel año y forma parte de las batallas que llevaron a la conquista de México.

La batalla entre españoles y mexicas fue conocida años más tarde como La Noche Triste, un episodio retratado por los cronistas españoles como un "infierno". Y no hay nadie mejor que el historiador, Bernal Díaz del Castillo, para describir ¿En qué consiste La Noche Triste de 1520?:

"De los muchos que se ahogaban, ellos y los caballos, y de otros muchos soldados que allí en el agua mataban y metían en las canoas, que era muy gran lástima ver y oír, pues los gritos y lloros y lástimas que decían demandando socorro". Como se puede ver La Noche Triste tuvo impacto en la conquista de México.

Inicios



¿Qué pasó y cuándo ocurrió la Noche Triste de Tenochtitlan? Como mencionamos fue el 30 de junio de 1520, pero este histórico momento no se dio al azar. Ahora te contamos ¿En qué consiste La Noche Triste de 1520?. Comencemos con la historia de Hernán Cortés, un hombre no quiso ser licenciado en España y que decidió envolverse en el ejército hasta convertirse en un conquistador.

Una de sus primeras experiencias de conquista la tuvo a los 34 años de edad, cuando debía llegar a Yucatán para ayudar a Juan de Grijalva para explorar y poblar tierras nuevas, pero desobedeció las órdenes del Gobernador de Cuba, Diego Velázquez.

Esta fue una de las acciones que convirtió lo que debía ser una misión exploratoria, en una conquista de proporciones legendarias. Y para comprender mejor ¿En qué consiste La Noche Triste de 1520? iniciemos la historia en Cuba.

En La Habana, Hernén Cortés, reclutó a gente y se hizo de caballos y cañones, para que el 10 de febrero de 1519 zarpara de La Habana e hiciera su primera escala en la isla de Cozumel.

Hernán Cortés llega a México

Hernán Cortés llega al actual Tabasco en 1519 y se encuentra con Moctezuma.

El 4 de marzo de 1519 reanuda la navegación y llega a Tabasco, pero el acercamiento no fue favorable y se dieron enfrentamientos hasta el 25 de marzo cuando fundaron la Villa de Santa María de la Victoria.

Como muestra de sumisión, los caciques indígenas le entregaron regalos, entre ellos 20 mujeres, una llamada Malintzin, “La Malinche” o doña Marina. En la actualidad la casa de “La Malinche” sigue en pie pero a punto de colapsar. Se sabe también que esta mujer se convertió en el primer amor indígena de Hernán Cortés.

Posteriormente y tras varias batallas, Cortés entró a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, momento en que comienza la historia que llevaría a la conclusión de La Noche Triste.

Aquí es donde respondamos ¿En qué consiste La Noche Triste de 1520?: Los españoles junto con Hernán Cortés llegaron hasta la capital del reino de Moctezuma donde ambos se encontraron, esto en la confluencia de las calles de República del Salvador con la Avenida Pino Suárez, de acuerdo con la traza actual del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma.

En la Segunda Carta de Relación de Hernán Cortés enviada al Emperador de España Carlos V, fechada el 30 de octubre de 1520, podemos entender aún más ¿En qué consiste La Noche Triste de 1520?.

Al momento de enviar la carta el que sería el futuro conquistador de México tenía aproximadamente unos 43 años, y en su carta se lee cómo fue el encuentro con Moctezuma.

“...Pasada esta puente, nos salió a recibir aquel señor Mutezuma con hasta doscientos señores, todos descalzos y vestidos de otra librea o manera de ropa asimismo bien rica a su uso, y más que la de los otros, y venían en dos procesiones muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha y muy hermosa y derecha, que de un cabo se parece el otro y tiene dos tercios de legua, y de la una parte y de la otra muy buenas y grandes casas, así de aposentamientos como de mezquitas”.

Para entender ¿En qué consiste La Noche Triste de 1520? sigamos analizando el relato de Cortés: “Y el dicho Mutezuma venía por medio de la calle con dos señores, el uno a la mano derecha y el otro a la izquierda, de los cuales el uno era aquel señor grande que dije que había salido a hablar en las andas y el otro era su hermano del dicho Mutezuma, señor de aquella ciudad de Iztapalapa de donde yo aquel día había partido, [...]”.

“Y allí me tomó de la mano y me llevó a una gran sala que estaba frontera del patio por donde entramos, y allí me hizo sentar en un estrado muy rico que para él lo tenía mandado hacer, y me dijo que le esperase allí, y él se fué”.

Muerte de Moctezuma

la batalla que se dio una noche después de la muerte de Moctezuma.

Aunque en un principio el encuentro entre los españoles y los indígenas del antiguo México parecía ser amistoso y no nos dice mucho sobre ¿En qué consiste La Noche Triste de 1520? la realidad fue que se convirtió en el principio de lo que sería la conquista de México, de hecho la que sería La Noche Triste tuvo consecuencias en la derrota española.

Porque Hernán Cortés mantuvo a Moctezuma cautivo en el palacio de Axayácatl cuando los mexicas iniciaron el ataque contra los españoles, pero tras tantas batallas en Tenochtitlán (ahora CDMX), los españoles intentaron huir, por lo que Hernán Cortes y sus hombres tomaron sus objetos de valor y los regalos que Moctezuma les había dado e intentaron huir.

Pero los mexicas los tenían rodeados en una de las largas calzadas que conectaban a Tenochtitlán. Entonces, Hernán Cortés buscando que Moctezuma calmara al pueblo ordenó trasladar al emperador. Al ver a su tlatoani en lo alto del palacio, los mexicas pararon la lucha por un momento.

Pero cuando Moctezuma iba a dirigirse a la multitud, alguien gritó que el nuevo líder del Imperio era Cuitláhuac y que había ordenado matar a los extranjeros, en ese momento comenzaron a llover piedras donde estaba el derrocado tlatoani y una de las piedras dio en la cabeza de Moctezuma, que murió poco después el 29 de junio de 1520.

El Clímax

Llegó la noche del 30 de junio.

Ya el 30 de junio de 1520, los españoles querían aprovechar que los indígenas celebraban la fiesta Tecuilhuitl, pero fueron alcanzados por los mexicas y fue cuando el historiador Bernal Díaz del Castillo narró la escena:

"De los muchos que se ahogaban, ellos y los caballos, y de otros muchos soldados que allí en el agua mataban y metían en las canoas". Como se puede ver La Noche Triste fue de impacto en la conquista de México.

Tras el fracaso de la diplomacia mexicas-españoles, la guerra era la única solución y luego que haber ocurrido a lo que se le llama La Noche Triste los españoles tomaron un momento para recuperarse y sitiaron la ciudad de Tenochtitlán por 75 días y el 13 de agosto de 1521 el imperio indigena del México antiguo cayó y el conquistador fue nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España.

Ahora hemos aprendido en La Verdad Noticias ¿En qué consiste La Noche Triste de 1520? y porque en años recientes el Presidente de México, Andrés Manuel Lopéz Obrador envió cartas a España para pedir la disculpa por lo que sus militares de hace 500 años hicieron.

