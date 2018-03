Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- En menos de 3 horas le arrebataron la vida a Mara El fiscal general de Puebla, Víctor Carranca, informó que tienen ubicado todo lo que Ricardo Alexis Díaz, operador de Cabify detenido por la desaparición y muerte de Mara Fernanda Castilla, hizo el día 8 de septiembre tras la desaparición de la joven. El fiscal señaló que se pedirá la máxima pena para Ricardo Alexis, pues "tenemos el delito de feminicidio con toda claridad: obviamente la agresión sexual, la violación, la privación de la libertad. Vamos a proceder con todo el peso de la ley", sentenció. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el fiscal Carranca señaló que además de solicitar los videos del bar, también utilizaron la geolocalización del teléfono celular de Mara, el cual "coincidía en algunos puntos con el chofer de Cabify, incluso en Tlaxcala que es donde este sujeto radica". Añadió que, una vez que contaron con la autorización judicial para intervenir el teléfono de Ricardo Alexis Díaz, "hicimos el rastreo de los movimientos y ahí es donde detectamos que se introdujo a un hotel. Eso ya nos indicaba que, lo más probable era que la hubiera privado de la vida". El fiscal dijo "tenemos perfectamente claro todo el movimiento que él hace el día 8, desde que llega a casa de Mara Fernanda". Precisó que al llegar al domicilio de la joven el operador de Cabify no canceló el viaje. Después acudió a una tienda Oxxo, donde hizo algunas compras, "después se introduce al hotel, pero ahí, por alguna razón, él cancela esa aplicación que genera la ubicación de su celular", por lo que no se puede saber lo que hace después. Más tarde, "por alguna razón toma señal de alguna antena y lo registra. Eso nos indicaba que, seguramente, se dirigió hacia allá para dejar el cuerpo". Estos hechos ocurrieron a las 05:40 horas del 8 de septiembre, "el ingreso al hotel lo tenemos registrado a las 6:00 de la mañana, la salida del hotel la tenemos registrada a las 8:15. Esa señal de antena que nos permite ubicar el cuerpo la tenemos a las 9:07" Debido a que los vidrios del taxi son polarizados, no fue posible al personal del hotel ver el estado en el que Mara Fernanda Castilla ingresó al lugar, es más, "la persona que le dio el acceso no ve si viene alguien más". De acuerdo con el fiscal, en su declaración el chofer había dicho que Mara se bajó en un punto distinto al marcado en la ruta; "en la misma calle, pero en otro punto; que así se lo había pedido y que es un derecho del cliente elegir dónde se baja".

Te puede interesar