En medio de la pandemia por coronavirus, Tabasco confirma 107 casos de DENGUE

En medio de la pandemia de coronavirus, el estado de Tabasco mantiene al menos 107 casos positivos de dengue y 708 probables, según dio a conocer la Jurisdicción Sanitaria en el municipio Centro de la entidad.

En entrevista para Notimex, Carlos de la Cruz Alcudia, titular de la dependencia, detalló que Tabasco ocupa desde mediados de esta semana el primer lugar nacional en incidencia de dengue.

En la calle Tulipán Africano de la villa Parrilla II,las brigadas del @OficialCentro, recogen todos los desechos que almacenan agua y originan insectos en las casas y patios. Es una jornada intensa en prevención de la salud de los habitantes de Centro!#AguaEnergíaSustentabilidad pic.twitter.com/DbDJY21KAV — H. Ayuntamiento de Centro (@OficialCentro) March 13, 2020

Añadió que el asunto se agrava porque de los casos probables de dengue, el 30 por ciento son menores de edad, principalmente de nivel primaria y secundaria, dijo el funcionario de la Jurisdicción Sanitaria del municipio Centro.

Consideró que si no se limpian los espacios para que no haya recipientes que puedan almacenar agua, el problema no se va a terminar, ya que cada siete días el mosco "Aedes aegypti" se reproduce.

En febrero pasado, la Secretaría de Salud en Tabasco detectó una nueva mutación del mosquito del dengue.

Mientras el estado mantiene el primer lugar en el país en esta enfermedad, el municipio de Centro, que engloba a la capital Villahermosa, también encabeza la lista entre las localidades, expuso.

De la Cruz Alcudia dijo que se ha observado que la enfermedad se presenta principalmente en adolescentes en edad escolar, y mencionó que un alumno de nueve años fue diagnosticado y falleció por dengue, de acuerdo con el certificado de defunción que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El responsable del área de salud de la alcaldía capitalina afirmó que los lugares donde se han registrado más brotes son las aledañas a los panteones, en donde se registraron cinco brotes, de los cuales tres ya fueron controlados.

Implementan operativos contra el dengue en Tabasco

Esta situación ha orillado a la Secretaría de Salud de esa entidad ha redoblar los esfuerzos en materia de prevención, al menos en las colonias más afectadas, como Atasta, el Águila y Punta Brava, están cercanas a los cementerios.

Te puede interesar: Coronavirus roba la atención, pero el DENGUE mata a más personas en México

Con información de Notimex