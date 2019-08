En la mira de AMLO inseguridad en Edomex

aMLO interviene ante el incremento de la violencia y extorsiones en el estado de México.





E próximo lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará especial atención a analizar el tema de la seguridad en el estado de México a través de una reunión del gabinete de seguridad en Valle de Bravo.

“Vamos a tratar el tema de seguridad nacional y del estado de México en particular. Vamos a hacer una gira por allá”, informó en su conferencia de prensa matutina.

Agregó que durante la reunión que sostuvo con empresarios de Michoacán el miércoles, les detalló que ya hay mil 500 elementos de la Guardia Nacional en esa entidad, distribuidos aproximadamente en 300 por cada una de las diez regiones en que fue dividido ese estado, pero aún se prevé la incorporación de al menos 600 más.

Destacó que en el presente año, el gobierno federal contempla que haya 80 mil elementos de la Guardia Nacional, mientras que para el próximo llegará la cifra a entre 120 y 150 mil elementos, lo cual, agregó, ya se está contemplando en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presentará a Congreso de la Unión.

En paralelo, indicó que está por iniciar la construcción de instalaciones de la Guardia en todo el país para no hospedar a los elementos en hoteles.

De la misma forma dijo que este viernes, sábado y domingo, visitará hospitales en Puebla, Hidalgo, estado de México y Michoacán.

Ley de punto final

En otro contexto, aunque ratificó que su visión es apostar por el punto final en cuanto a juzgar a pasadas administraciones, aseveró que el proceso que se sigue en contra de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, es un asunto que está llevando la Fiscalía General de la República en ejercicio de su autonomía.

Reiteró que el punto final solo aplica para los que se fueron "no para nosotros", por eso es que su propuesta es retirar el fuero al Presidente y a otros funcionarios de su gobierno. Insistió en su visión de que en su caso, se tendría que juzgar a los de arriba del sector público y el privado, de ahí su propuesta de consultar si se enjuicia a todos los ex presidentes del periodo neoliberal.

López Obrador agregó: "no sólo porque me robaron la presidencia, sino que por ese fraude hundieron al país, si no se hubiese llevado a cabo el fraude en 2006 no estaría el país como esta, puesto que causó muchísimo daño porque impusieron a Calderón y su primera decisión fue declarar la guerra al narcotráfico, sin tener elementos, ni saber el por que de la inseguridad y la violencia; sin combatir las causas, solo fue pegarle un garrotazo a lo tonto, eso desató esta violencia que todavía se padece, homicidios, fosas clandestinas,, desaparecidos por el fraude de 2006, ni contra ellos” resaltó