En hospital de Tamaulipas, presuntamente le dieron alcohol a una recién nacida

En Tamaulipas, un padre ha denunciado que presuntamente en el Hospital Rodolfo Torre Cantú del municipio de Altamira le dieron de beber alcohol a su bebé recién nacida por un supuesto error por parte del personal del nosocomio.

De acuerdo con información compartida en el medio Milenio, el padre de familia cuyo nombre es Carlos Gómez, residente del sector de Monte Alto, relató que su esposa de 23 años se alivió el martes tras dar a luz, pero ese mismo día le avisaron que la bebé con un día de nacida estaba mal, pues había tomado alcohol, supuestamente porque desinfectaron el lugar.

Según Gómez, los representantes del hospital de Tamaulipas le ofrecieron mayores comodidades para la paciente para enmendar el descuido, como un cuarto con clima, televisión y todas las comodidades para que la situación no fuera expuesta.

Padre de familia denuncia presunta negligencia en hospital de Tamaulipas

Ante la presunta oferta por parte del hospital del estado de Tamaulipas, el hombre se negó a aceptarla, y de acuerdo con su narración, ingresó a toda costa hasta donde estaba el biberón de la bebé y se percató del fuerte olor a alcohol que había en él.

Además, aseguró que los enfermeros le querían quitar dicho biberón, pero no lo consiguieron. El padre decidió mandar a un laboratorio para que se analizara qué contenía exactamente la leche que bebió su hija.

Mientras tanto, a la bebé tuvieron que hacerle un lavado intestinal. Aunque Gómez ha solicitado dar de alta a su pareja de dicho hospital, él tendría que firmar que la institución no se hace responsable de lo sucedido y es por eso que no saca a su esposa, para que no puedan deslindarse.

¿Qué pasa si un niño toma un poco de alcohol?

Si un niño llega a ingerir un poco de alcohol el daño por intoxicación puede llegar a ser mucho más grave de lo que le ocurriría a un adulto, puesto que al ser seres que están en desarrollo, destruye las células del cerebro y altera su normal funcionamiento.

También afecta el funcionamiento del hígado, modifica los latidos del corazón y la presión arterial, por ello, puede causar daños irreversibles en este pequeño organismo a nivel cardiovascular y neurológico, según el portal Vitónica.

Carlos Gómez también declaró, de acuerdo con Milenio, que hasta ahora, no le han dicho quienes atendieron a su bebé en el hospital de Tamaulipas, y que podrían ser los posibles responsables que cometieron el error de darle alcohol con la fórmula láctea a la pequeña.

