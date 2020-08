En hospital de Jalisco hombre ve morir a todos sus compañeros de sala por COVID-19

Durante los 21 días que permaneció hospitalizado por coronavirus en una clínica de Jalisco, un hombre vio morir a todos sus compañeros de sala diagnosticados con COVID-19, siendo el único que sobrevivió a la enfermedad que ha causado más de 48,000 muertes en México.

Se trata de Abel Galaviz, de 44 años de edad, quien fue hospitalizado en la clínica 110 del IMSS, en Guadalajara, Jalisco, desde el pasado 3 de junio cuando comenzó a presentar los síntomas de coronavirus, junto con otras cinco personas que murieron durante su estadía en la clínica.

En entrevista para El Informador, Abel refirió que "primero cerraban las cortinas, luego se oía un cuchicheo y al final un cierre… Después iban por ellos y los sacaban", escena que vio una y otra vez durante los 21 días que permaneció hospitalizado.

Antes de ser internado, el hombre de 44 años dijo a El Informador que acudió al área médica de la Cruz Verde, donde le recetaron paracetamol por una semana, pero no mejoró. Fue entonces cuando su esposa buscó ayuda y tras realizarse los éxamenes y radiografías, los médicos le informaron que había dado positivo a COVID-19.

Jalisco es de las cinco entidades del país más afectadas por la pandemia de coronavirus.

“Me preguntaban mucho si no sentía que me faltaba el aire. No, les decía. Pero cuando yo salí de los exámenes sentí insuficiencia respiratoria y empecé a sentir dolor en el pecho”, declaró Abel a El Informador.

Abel hace planes con compañeros de sala

Durante su estadía en el Hospital del IMSS, Abel recuerda haber hecho planes con uno de los compañeros, se llamaba Ulises y era empleado del Ayuntamiento de Guadalajara, con quien quedó ir a comer unas tortas, apenas superaran la enfermedad. Su amigo murió al otro día.

“Buenos días, Ulises, le dije. De repente le dieron como convulsiones. Le dio la primera y lo atendieron, luego dos juntas. Luego, otra vez cierran las puertas y después se oye el cierre. Ya nomás vienen por ellos y los sacan”, contó el único sobreviviente de esa sala.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, Jalisco acumula 31,526 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 1,601 han muerto como consecuencia de la enfermedad.

Con información de El Informador