En festejos de la Independencia de México, presidente de Cuba dará un mensaje

La Independencia de México se festejará durante este 15 y 16 de septiembre, pero algo que ha sorprendido a los ciudadanos es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ofrecerá un mensaje durante los eventos de mañana jueves.

El mandatario cubano es un invitado de honor a las fiestas patrias, y estará liderando una ceremonia donde se entregarán condecoraciones a personal médico, previa al desfile cívico militar que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución por los festejos por el 211 aniversario del inicio de la Independencia del país.

Por lo tanto, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba será el primer político extranjero que ofrecerá un discurso durante los festejos mexicanos del 16 de septiembre.

AMLO defiende la participación del presidente cubano

Díaz-Canel y López Obrador tiene una buena alianza/Foto: Cadena Política

Durante su conferencia matutina, el presidente AMLO defendió a su colega cubano, después de que el ex mandatario Felipe Calderón criticó al Gobierno Federal por la asistencia de Díaz-Canel a una fiesta de independencia.

Calderón dijo en redes sociales que es: “inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario de la consumación de la Independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos”.

Ante lo cual, López Obrador contestó: “Que no le gusta, ¡pues qué bien que no le guste! ¡Fuera máscaras! Porque él se entrevistó con Raúl Castro (ex presidente de Cuba), nada más que son muy hipócritas. Ahora estamos viviendo un momento estelar porque ya no se puede fingir. Cada quien en su sitio. Pero esto muestra el bajo nivel del conservadurismo”.

El presidente de Estados Unidos no vendrá para la Independencia de México

Biden no podrá asistir a los festejos patrios que liderará Obrador/Foto: AS USA

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, no asistirá a los festejos de la Independencia de México este miércoles y el jueves, se informó. Aunque en su representación llegará el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

“El 27 se invitó al presidente Biden; él no puede estar y estará el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos”, declaró AMLO.

Para esa fecha se tiene programada una recreación de la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, que saldrá del Castillo de Chapultepec y terminará el recorrido en el Zócalo. Como informamos en La Verdad Noticias, la Independencia de México se va a celebrar sin público presente por la pandemia.

