¿En dónde están los que se iban de México si ganaba AMLO?

¿Y los que se iban de México si ganaba AMLO?

En el transcurso de la campaña electoral, diversos personajes declararon públicamente que si si Andrés Manuel López Obrador ganaba la presidencia se irían de México, por lo que en redes sociales los usuarios exigen que cumplan su promesa desde que se confirmó el triunfo del próximo presidente.

Antonio Esquinca, conductor del programa de radio "La Muchedumbre", fue uno de los primeros en ser señalado, luego de que en una de sus transmisiones el 6 de junio afirmara que se iría del país si Andrés Manuel López Obrador llegaba a la Presidencia de la República.

El locutor de radio se habría disculpado posteriormente a través de un video publicado en sus redes sociales, en donde reconoció que esta declaración había sido hecha bajo las influencias del alcohol, ya que tiene un problema de adicción. La empresa Grupo Radio Centro tomó la decisión de suspenderlo por 10 días debido a su conducta, pero él mismo anunció que se retiraba del medio por un tiempo.

Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del ex presidente de México Felipe Calderón y ex candidata independiente Margarita Zavala, publicó en sus redes sociales una fotografía, el 18 de junio, en la que aparece con algunos aficionados de futbol en Rusia. Una bandera de México era tomada por los presentes en la que se leía la frase "Si gana AMLO acá me quedo". Esta imagen fue borrada de su cuenta de Instagram debido a las reacciones negativas que recibió.

Este viernes, Luis Felipe subió otra fotografía en la misma red social en donde aclaró que regresaba a México para ejercer su derecho a votar y que se quedaría en el país, como un modo de respuesta ante la polémica causada anteriormente.

Galilea Montijo fue otra de las personas señaladas en redes sociales de haber declarado que se iría del país si Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones, ya que México podría ser como Venezuela. Sin embargo, en sus cuentas oficiales no existe evidencia alguna de que esta afirmación se haya hecho.

En su Instagram la mayoría de sus mensajes están dedicados a la selección nacional de futbol, y en Twitter el pasado domingo 1 de julio escribió un mensaje de paz.

Yo no se de encuestas no estadísticas, solo se que necesitamos PAZ ¿ tú que quieres para México? — Galilea Montijo (@GalileaMontijo) 1 de julio de 2018