En calzones y una bandera blanca sale a protestar en Chiapas

Debido al cambio de afiliación del alcalde de Chiapas de Corzo, Jorge Humberto Molina Gómez, a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un ciudadano identificado como Carmelo Martínez Sánchez expresó su descontento caminando más de 10 kilómetros en calzones y con una pancarta hacia la capital del Estado.

"Que el Estado de derecho sirva para mantener la paz social con su justicia y no la represión sediento de justicia", decía el cartelón con el que recorrió primero las calles principales de la alcaldía.

Además, le recordó a Molina en el lugar donde acostumbra a dejar su auto los principios de la Cuarta Transformación:

"Por el bien del pueblo: primero los pobres. No robar, no mentir, no traicionar", dijo.