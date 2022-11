En bares y cantinas, mexicanos ignoran que hoy es el Día Mundial sin Alcohol

Hay fechas que no existen en la retención de los mexicanos. Como el Día Mundial Sin Alcohol, que se conmemora los días 15 de noviembre, pero que en la práctica pasa desapercibido para quienes habitualmente asisten a bares y cantinas.

En un sondeo realizado por La Verdad Noticias se encontró que la mayoría no conoce esta conmemoración.

En el centro de Coyoacán, además de las cafeterías, las cervecerías se han convertido en un negocio rentable que ofrece a los visitantes gran cantidad y variedad de bebidas alcohólicas integrando las micheladas, azulitos –a base de vodka– y mojitos como principales bebidas en oferta.

Un grupo de adolescentes clientes de la taquería y cervecería “El coyote hambriento” desconoce la existencia del día nacional sin alcohol y considera que poco es lo que puede resolver su impulso.

“Yo creo que el día no sirve de mucho, por ejemplo, nosotros no sabíamos, no es algo que todo mundo sepa y también puede ser malo para los comercios, si fuera algo con más difusión o algo que se prohibiera, quizá serviría”, dice uno de los comensales.

Guadalupe, una clienta del negocio “Cervecería de barrio”, indica que tampoco sabía de la existencia del día, sin embargo, cree importante darle visibilidad.

"Es importante por las personas que se han rehabilitado de esta enfermedad y por las que aún están en proceso, pues hay muchas personas hundidas en el alcoholismo”, señala, aunque ella no tiene planes de ingerir bebidas alcohólicas en lo que resta de la semana.

Apunta que al ser vecina de la delegación Coyoacán se ha dado cuenta de la gran afluencia de personas todos los fines de semana.

Mauricio va a comprar un par de micheladas en compañía de su esposa. También cuenta que desconocía de la existencia del día.

"No sabía, conozco a mucha gente alcohólica, pero no creo que un día resuelva las cosas, yo nada más vengo con mi esposa los fines de semana, no creo que eso sea considerado alcohólico”

Mariana viene por la promoción de azulitos en compañía de su amiga a la cervecería “El Colimo”.

Te puede interesar: ¿Cuándo es el día mundial sin alcohol? Conoce su origen y porque se celebra

"No sabía que existía un día sin alcohol y entre mis amigos cercanos no creo que nadie sepa, no creo que lo vean como algo muy grave, yo voy a tomar cerveza todos los viernes después de clase, ahora que se va acabar el semestre vamos a ir al centro y es lo que te dan para tomar, pura cerveza”, reseña.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el 15 de noviembre como un día nacional sin alcohol con la finalidad de concientizar a la población por la ingesta excesiva de este líquido.

El alcoholismo ha sido diagnosticado por el organismo internacional como una enfermedad progresiva y mortal desde el año 1963. Este padecimiento se caracteriza por una necesidad impulsiva por ingerir bebidas alcohólicas que dañan la integridad personal de quien consume y sus relaciones interpersonales más cercanas.

En México, 20 millones de personas enfrentan un consumo problemático de alcohol, según datos de la Secretaría de Salud del 2021. La población más joven comienza con la ingesta de sustancias alcohólicas a una edad muy corta, entre los 13 y 14 años, teniendo sus primeros acercamientos desde sus propios hogares.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en