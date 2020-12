En Veracruz, se olvidan de COVID-19 y salen a divertirse por semáforo verde.

Como si la pandemia de COVID-19 fuera parte de un pasado muy lejano, en las principales ciudades de Veracruz, en sus plazas públicas y zonas comerciales, ríos de gente caminan haciendo su vida diaria en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa México.

En las colonias populares, los puntos comerciales, con sus verdulerías, abarrotes, talleres mecánicos y un mundo aparte, funcionan como un reloj suizo. En la periferia o en fraccionamientos de lujo, la gente se mimetiza a la distancia en fiestas privadas, donde el alcohol hace olvidar que un virus ha matado a casi 6 mil veracruzanos e infectado a más de 40 mil.

La Verdad Noticias informa que desde hace semanas, esos escenarios tienden a repetirse en Xalapa, Veracruz, Boca del Río Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Tuxpan, es decir, de norte a sur hay un desafío constante al COVID-19.

Se olvidan del COVID-19 en playas de Veracruz

Cabe destacar que un sector se protege, cuida a los suyos y lleva con cautela la pandemia. Restaurantes aplicaron protocolos de sanidad, redujeron su aforo para intentar sobrevivir a la crisis. Transportistas se sometieron a desinfecciones constantes, así como negocios impusieron el gel y cubrebocas como los atuendos y menjurjes obligatorios.

Los cubrebocas, con todo tipo de diseños, desde el más barato hasta el más nice no faltan, aunque quien lo porte lleve la nariz de fuera. Por su parte, las fiestas privadas y la policía nada puede hacer a pesar de la queja de los vecinos.

Por ello, el anuncio de que Veracruz pasó a semáforo epidemiológico verde cayó como una broma en redes sociales, donde el folclor jarocho afloró en su máxima expresión con memes y mensajes escatológicos. La máxima jarocha lleva semanas aplicándose en las zonas costeras, los shorts, las chanclas y las chelas para la playa.

En Veracruz, se olvidan de COVID-19 y salen a divertirse por semáforo verde.

RECOMENDACIÓN: Villa Iluminada en Veracruz reúne a cientos sin cubrebcoas pese a COVID-19

En Veracruz no importa el color del semáforo, no importa que 36 municipios estén en naranja (riesgo alto), 94 en amarillo (riesgo medio) y 82 en verde (riesgo bajo). La Secretaría de Salud estatal llamó a la población a no bajar las medidas sanitarias para contener el COVID-19 y advirtió que no habrá ningún cambio a pesar del cambio a semáforo verde.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.