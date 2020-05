En Veracruz, papás sacan a sus hijos de escuelas privadas por crisis de Covid-19

Además de las miles de personas contagiadas y decenas de muertos por el nuevo coronavirus Covid-19, la pandemia ha generado desempleo en diversas entidades de la República Mexicana lo que han desencadenado una serie de problemas en las familias que fueron despedidos de su trabajo en medio de esta emergencia sanitaria.

Muestra de ello se registró en el municipio de Xalapa, en Veracruz, donde madres y padres de familia comenzaron a dar de baja a sus hijos de las escuelas privadas en las que estudiaban debido a es difícil pagar las colegiaturas luego de perder su empleo.

Injusto el cobro de colegiaturas

Algunos de los padres de familia han señalado que es injusto que los colegios sigan cobrando las cuotas completas, pese a que desde el mes de marzo sus hijos dejaron de asistir a la institución educativa y los maestros únicamente envían actividades que deben realizar en casa sin la orientación de los docentes.

“Se me hace súper injusto que sigamos pagando, que los niños no puedan asistir, no puedan tomar ese servicio, que te cobren hasta servicios que no están tomando, que te manden solamente tareas. De hecho, ya muchos papás tomaron el acuerdo de abandonar los colegios”, dijo Ana María Castañeda Rivera, madre de unos de los colegios particulares de Veracruz.

La madre de familia añadió que los papás carecen de tiempo para explicar temas nuevos a sus hijos, toda vez que tienen que salir a trabajar o buscar un nuevo empleo, en el caso de quienes fueron despedidos.

En ese sentido, refirió que las escuelas particulares no han condonado pagos ni reducido las cuotas por la contingencia sanitaria del Covid-19, asegurando que todas las escuelas particulares de Xalapa están cobrando el cien por ciento de las colegiaturas.

“No se ve esa garantía del colegio para apoyar a los padres, si no están dando un servicio por qué te lo cobran. Y si los padres no tienen algún ingreso, es algo muy frustrante cómo se llena uno de pagos que no puede solventar y el tiempo va pasando, casi va a iniciar el próximo ciclo y tienes las deudas del ciclo pasado”, enfatizó Castañeda Rivera.

¿Qué dice Profeco al respecto?

En semanas pasadas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que las escuelas particulares no estaban obligadas a suspender el pago de colegiaturas, ya que la situación es considerada “de fuerza mayor” y no una situación particular de los colegios.

Resaltó que en medio de esta contingencia, los directivos de estos colegios tendrían que emplear métodos para impartir las clases, y tendrían que pagarle a los maestros que siguen trabajando.

La recomendación de Profeco fue que los padres de familia llegaran a un acuerdo con los directivos de los colegios para reducir la colegiatura mientras dure la contingencia, o buscar otro tipo de soluciones.