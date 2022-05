En Tamaulipas toman precauciones por posible primer caso de hepatitis infantil

Las autoridades de salud de Tamaulipas han puesto en alerta al estado por el posible primer caso de hepatitis infantil, que aún es desconocida y ha afectado a varios países del mundo, invitan a tomar precauciones.

El paciente que hasta ahora se mantiene en análisis es un menor de 14 años, internado en un hospital de Ciudad Victoria, el joven presenta síntomas de vómito, diarrea y principalmente malestar general.

Fue la titular de Salud del estado de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, quien informó sobre la situación de salud que los ha puesto sobre aviso, pues hasta el momento se mantienen sin datos contundentes, dijo:

“No tenemos datos, no tenemos resultados, está todo el la Ciudad de México. No hay reservorio, no hay modo de transmisión, no hay periodo de transmisibilidad”