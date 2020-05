En Tamaulipas no respetan el ‘Hoy no circula’ porque no hay multas

Seis estados implementaron el programa ‘Hoy no circula’ con el propósito de reducir la circulación vial durante la emergencia sanitaria y así disminuir los contagios de Covid-19; sin embargo, Tamaulipas es el único estado que no fijó multas para los automovilistas que no respeten esta medida, razón por la que no respetan el ‘Hoy no circula’.

Automovilistas no respetan ‘Hoy no circula’ en Tamaulipas

Sergio Ojeda, regidor y presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, mencionó que el programa es buena estrategia, pero lamentó que las personas no lo respeten, y eso se debe a la falta de sanciones, pues únicamente queda como un exhorto de parte del Gobierno de Tamaulipas.

En Tamaulipas no respetan el ‘Hoy no circula’ porque no hay multas

Pero también indicó que el programa no podría aplicarse de manera sancionatoria porque en esta ciudad, al igual que en todas las fronteras del país, circulan miles de automóviles sin placas, por lo que es difícil controlarlos, “pero creo que lo importante es la conciencia de las familias, y lo hacemos los tres órdenes de gobierno, para que no salgan de casa más que lo necesario”.

El regidor consideró que en este momento no sería factible aplicar sanciones similares en Tamaulipas ni en esta ciudad, ya que primero se tendrán que estudiar las leyes en la materia para poder aplicar sanciones, ya que primero se tiene que analizar.

El programa ‘Doble no circula’ comenzó aplicarse desde el 23 de abril en diez municipios de Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Victoria y Río Bravo, pero en ninguno se aplican las sanciones, solo se exhorta a la persona a no reincidir.

‘Hoy no circula’ en otros cinco estados

Contrario a lo que se vive en esta entidad, en los estados de Puebla, Hidalgo y Zacatecas, las últimas entidades que implementaron el ‘Hoy no circula’, están aplicando multas para aquellos automovilistas que no hagan caso de no circular cuando les toque no hacerlo.

En Puebla arrancará este programa el lunes 11 de mayo por indicaciones del gobernador Miguel Barbosa, y el mismo día iniciará Zacatecas también por indicaciones de su gobernador Alejandro Tello, pero solo estará vigente mientras dure la pandemia.

#HoyNoCircula viernes 8 de mayo, placas con terminación 8 y 9. pic.twitter.com/vJhhSx7Oof — Gobierno Tamaulipas (@gobtam) May 8, 2020

En hidalgo inició el 4 de mayo, pero en estos Estados al igual que en los que ya se aplicó desde antes, las sanciones y multas van desde 10 UMAs hasta 500 UMAs, es decir, entre 868.80 pesos hasta 43 mil 440 pesos.

Te puede interesar: En plena cuarentena, quinceañera celebra su fiesta en Tamaulipas

En la ciudad de México el programa se aplica desde el 24 d abril a todos los vehículos, y las multas van desde los mil 737 a dos mil 606 pesos, además de pagar los gastos del corralón.