En Tamaulipas, amenazan con filtrar fotos de mujeres desnudas previo a la Ley Olimpia | cortesía

Previó a la aprobación de la Ley Olimpia en Tamaulipas, que castiga la difusión de fotografías o videos de los llamados "packs", usuarios cibernéticos han amenazado con filtras cientos de imágenes de mujeres desnudas, según denunció el colectivo feminista "Las Brujas del Agua".

De acuerdo con las activistas, las imágenes de desnudos corresponden a mujeres adolescentes y hasta casadas, quienes compartieron dichas fotografías en su momento a sus parejas, pero ahora son propensas a ser exhibidas a través de la plataforma DropBox, a la que puede acceder cualquir usuario.

“Van a subir esta catálogo, como si fueran compras en línea (…) será subido a la plataforma DropBox donde se pueden subir infinidad de fotos y cualquiera puede tener acceso a ellas”, explicaron Las Brujas del Agua.

¿Cómo recibieron la amenaza?

Las activistas recordaron que la amenaza de filtrar los "packs" la recibieron a través de las redes sociales, al tiempo que aseguraron que son hombres los involucrados detrás de toda esta advertencia.

“Hemos recibido advertencias de las chicas, son los hombres los que se dedican a difundir este link y a hacer que todo mundo se entere que esto va a suceder”, detallaron.

La Ley Olimpia será votada la próxima semana en Tamaulipas, mientras las feministas temen que se filtren imágenes de mujeres desnudas. Foto: Cortesía.

“Les han dicho a las chicas que van a subir estas fotos, les están enviando estos links incluso hasta otras chicas para entren y así poder subir más fotografías", dijeron, al tiempo que recordaron que "aquí /Tamaulipas) no está tipificado, no podemos denunciar si hay una extorsión de por medio e increíblemente, aún con la extorsión de por medio, no pasa nada”.

Exigen apresurar aprobación de Ley Olimpia en Tamaulipas

Ante esta situación, el colectivo Las Brujas del Mar hicieron un exhorto a las autoridades para que se apresuren a la aprobación de la llamada Ley Olimpia que, hasta el momento, ha sido consentido por 28 Congresos locales, siendo Quintana Roo el último estado donde la filtración de packs será castigada con 8 años de prisión.

No obstante, según indicó a los periodistas la diputada local de Tamalipas, Karla Mar, la aprobación de dicha Ley no se llevará a cabo, sino hasta la próximo semana, aunque adelantó, es prácticamente probable que cuente con el aval de las diferentes bancadas que integran el Congreso local.