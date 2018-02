En Puebla, un motociclista cayó en una alcantarilla destapada

Alejandro Guerrero tuvo un mal día, pues al estar yendo por refacciones, tuvo un accidente con su moto; al parecer, cayó a una alcantarilla que estaba destapada y luego salió 'volando'.

Esto ocurrió sobre la calzada Alfredo Toxqui, en San Sebastián de Aparicio, en Puebla.

Tras este incidente, el señor ha dicho:

'No me puedo mover... soy el sustento de mi familia y, pues, sí necesito un apoyo para sacar adelante a mi familia.

Don Alejandro trabaja como mensajero en una refaccionaria y desde el día que tuvo el percanse, aseguró que no ha recibido pago y no tiene para cubrir sus gastos médicos.

La esposa, Alejandra Luna, al respecto contó:

'Me gustaría que me ayudaran de alguna manera con un gasto... indemnizarlo de alguna manera porque él (Alejandro) es el sustento de la casa y desafortunamente no cuenta con algún tipo de seguro y... pues, el gasto lo estamos solventando nosotros'.

Un motociclista cayó en una alcantarilla abierta, circulaba sobre Calzada Alfredo Toxqui, en la ciudad de Puebla. pic.twitter.com/UY9uwRtHHv — Periódico Excélsior (@Excelsior) 22 de febrero de 2018

Adolfo Mora, presidente auxiliar de San Sebastián de Aparicio, informó que pagará la incapacidad por un mes a la persona lesionada. Además del deducible de la moto que quedó inservible, sí como los gastos médicos.

'Doce mil pesos más lo del deducible de la motocicleta que marque su seguro... hoy en la mañana ya se llegó a un acuerdo con el jurídico, vamos a esperar el tema de su seguro para que le salga todo en un sólo pago', dijo.

Cabe mencionar que ante esto, las autoridades ya se encuentran trabajando en la reparación de las alcantarillas. Alguna de ellas ya se hundieron por el paso de los vehículos, pero según, la mayoría han sido robadas.

En las redes sociales se encuentra circulando un video en el que se ve cómo el motociclista sale volando de su automóvil y queda tirado casi en medio de la calle. Un señor que estaba cruzando fue testigo y lo ayudó.