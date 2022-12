En Oaxaca acusan a Conagua de negarles suministro para la siembra de caña

Los productores agrícolas y ganaderos de Juchitán, en Oaxaca, denunciaron por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tienen problemas para continuar en un proyecto de siembra de caña para producir piloncillo o panela.

Porfirio Montero Fuentes, representante de los campesinos dio a conocer que él y sus compañeros buscan sembrar 50 hectáreas de la graminea.

Aquí, en La Verdad Noticias, te vamos a explicar cuáles son los problemas que Conagua tiene con los campesinos.

Obstáculos de Conagua

Exigen que se les dé el agua puesto que ya han hecho las inversiones necesarias

El representante de los campesinos dijo que los funcionarios del Distrito de Riego 019 le están negando el permiso para que dispongan del agua para el riego de la caña.

“Nosotros ya invertimos en la compra de la semilla, ya empezamos a sembrar y ya adquirimos un trapiche eléctrico para la molienda de las primeras 10 hectáreas sembradas, pero las autoridades de la Conagua nos niegan el uso del agua”, denunció.

Señaló que el argumento del Distrito de Riego 019 para negarle el agua es que el cultivo de caña no se considera dentro de los planes de irrigación, atiende pastizales, maíz, sorgo, frutales, flores y hortalizas.

Cien toneladas de caña en los 80’s

Aparentemente, Conagua no les ha dado el agua que necesitan para lograr la producción

El también presidente de la Unión de Propietarios de Energía Renovable del Istmo recordó que a principios de los 80’s y hasta finales de los años 90 recordó que: en Juchitán y los municipios cercanos los campesinos sembramos caña para surtirle al ingenio que operó en El Espinal”.

En dichos años, proyectaba que José López Portillo procesaría cien toneladas de azúcar por temporada de siembra de la gramínea que fracasó, y entre otros aspectos fue por la falta de agua y la corrupción.

“Nosotros tenemos la intención de procesar unas dos toneladas de piloncillo en diferentes presentaciones en el sector restaurantero de la entidad, y no queremos confrontarnos con la Conagua, pero si no hay agua para nosotros, no habrá para nadie”, advirtió.

