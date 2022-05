En Michoacán estudiante gana amparo para no llevar casquete corto

El joven ganó el amparo contra el director del plantel.

Un estudiante de secundaria de Michoacán interpuso un amparo contra el director de la institución por obligarlo a cortarse el cabello en “casquete corto” como indica el reglamento de escuela.

El menor del municipio Ario de Rosales, en Michoacán, decidió actuar legalmente contra el reglamento de la escuela secundaria Lázaro Cárdenas a la acude luego que alegó que no se le permitió el ingreso al plantel debido a que tenía “el cabello largo”.

Ante la situación, los padres del menor tomaron las acciones que consideraron pertinentes para que su hijo pudiera asistir al colegio más allá de su apariencia física. Tras el proceso, el Poder Judicial de la Federación expuso la sentencia a su favor.

El juez en cuestión determinó que el corte de cabello no debería incidir en el desempeño escolar del joven y se aprobó el amparo, el cual también estipula que el estudiante podrá retornar al plantel sin tener que cortarse el cabello de alguna manera en específico.

“Que no sea objeto de represalias o sanciones relacionadas con su aspecto físico que pudieren influir en su pleno desarrollo o ejercicio de su derecho de acceso a la educación”, se lee en el documento, según cita Infobae.

De acuerdo a la versión pública de la sentencia emitida por el poder Judicial de la Federación, el estudiante declaró que el reglamento “limita o niega el derecho del libre desarrollo de la personalidad, así como también se realiza un acto discriminatorio por cuestión de género".

¿Cuál es el corte de casquete corto?

Este corte de cabello es común en las escuelas de México.

El casquete corto es un corte de cabello fino usado en cabello corto. Se asocia con los cortes militares y en México, forma parte de los reglamentos de la mayoría de las escuelas secundarias.

Cabe señalar que el caso del estudiante de Michoacán que gana amparo para no llevar casquete corto no es el primer caso, ya que como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en 2019, un estudiante de secundaria ganó un amparo para no cortarse el cabello.

