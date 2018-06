En México el precio del combustible en los últimos 8 años ha subido más del 90%

Según datos oficiales por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el precio de las gasolinas Magna y Premium comenzó a subir desde mediados del 2016, en reacción a las variaciones en los precios del combustible en el mundo.

En México el precio del combustible en los últimos 8 años ha subido más del 90%

Sin embargo, checando las estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, arroja que desde el 2010 empezó a variar el precio del combustible, en ese mismo año el precio de la Magna estaba en $8.36 pesos, mientras que el de la Premium $9.90 pesos y el Diesel en $8.45.

Y ahora en el 2018 el precio de la Magna está en $17.92, la Premium $19.40 y el Diesel 18.96, cabe mencionar que estos precios se pueden notar en varias gasolineras de la ciudad así como en varios estados de la república, aunque en una minoría, gasolineras mantienen aún sus precios entre los 16 a 17 pesos.

En México el precio del combustible en los últimos 8 años ha subido más del 90%

Por otra parte, chofer del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, habló para Diario La Verdad, expresando su inconformidad, tanto que como taxistas han tenido que verse en la necesidad de subir un poco el precio de sus servicios.

De igual modo, una ciudadana de automóvil particular, comento su descontento al respecto, “ahora ya no me alcanza para la gasolina, actualmente tengo que ahorrar y empezar a priorizar necesidades e incluso hasta dejar de comer, con tal de tener transporte para llevar a mis hijos a la escuela”, María Eugenia González.

“Lamentablemente la autoridad ha dejado que estos incrementos sucedan, siento que es un robo y algunos compañeros aunque ve que el combustible sube, sus precios lo mantienen igual, pero en otros casos si le suben de 3 a 5 pesos, y eso muchas personas no se dan cuenta igual”, Rafael Castillo, operador de taxi.

Datos del mes en que incrementó la gasolina