En León, comerciantes atienden a clientes sin cubrebocas por las bajas ventas.

En la ciudad de León, Guanajuato, diversos mercados han tenido que dejar que los clientes accedan al lugar sin cubrebocas con tal de vender, ya que debido a las bajas ventas por la contingencia de COVID-19 no pueden darse el lujo de perder posibles compradores.

Esta situación ha sido considerada como crítica por los comerciantes pues son diversas personas a las que se les pide y regala un cubrebocas en el acceso al mercado, no obstante a su vez ellos se molestan, por lo que con la gran necesidad de vender no tienen más que aceptar que entren los clientes potenciales.

"Les estamos dando cubrebocas para las personas que no traen cubrebocas, que a veces tenemos problemas porque no quieren usarlo, porque es un requerimiento que nos están pidiendo ahorita, como ese señor, como no lo voy a dejar entrar si viene a consumirnos, de por si las ventas se nos bajaron, y si no dejamos que entren ellos entonces no nos consumen, no es la juventud." señaló Emilio Castro Hernandez, secretario general del mercado El Carro Verde.

Comerciantes atienen a gente sin cubrebocas en mercados de León

La Verdad Noticias informa que los vendedores se han percatado que son diversas las personas a las que se les pide hacer uso del cubrebocas, sin embargo, dentro del mercado proceden a quitárselo.

"Se enojan cuando se les dice (que usen el cubrebocas), se molestan, yo si considero que es muy importante que se usen, al día hay unas 20 que pasan por aquí y se los quitan”, comentó Carlos Villafuerte, comerciante del Mercado El Carro Verde.

De acuerdo con medios locales, se puede constatar que múltiples personas dentro de los mercados no portaban cubrebocas o no hacían uso correcto del mismo, por lo que al momento de ser entrevistadas accedían únicamente en el instante que se ponían el cubrebocas, aunque diciendo que es necesario utilizarlo a pesar de que puede llegar a ser incómodo.

En León, comerciantes atienden a clientes sin cubrebocas por las bajas ventas.

RECOMENDACIÓN: Denuncian crematorio en León que sigue operando pese a multa por emisiones

"Pienso que es lo correcto, lo apropiado dado a que están habiendo muchos más casos de la enfermedad que nos está afectando, tengo un problema de respiración y un problema de pre-infarto, pero no es que no me guste usar cubrebocas es una medida importante", dijo Carlos León, cliente del mercado Descargue Estrella.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.