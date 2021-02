El comisionado de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, Abel Rodrigo Llanos Vázquez, reveló que el 80% de las personas que desaparecieron en la entidad, se ausentaron voluntariamente de su lugar de origen por diversas razones.

“Son motivos muy personales y muy respetables, cada quien tiene la decisión, nosotros no prejuzgamos ni mucho menos, simplemente tenemos un antecedente y creo que es importante saber el patrón para poder prevenir después”, dijo Llanos.

Desmienten mitos sobre la búsqueda de personas

Y es que el comisionado refirió que ante la desaparición de personas han surgido mitos, entre ellos, que existe una organización criminal que se dedica a la desaparición de personas; la desaparición forzada de personas de las cuales se encargan grupos delincuenciales.

En Hidalgo, 80% de las personas desaparecidas se ausentaron voluntariamente

Además de que la sociedad señala que es imposible encontrar a las personas desaparecidas ya que las autoridades no se coordinan, la exhumación de un cuerpo significa un desaparecido menos qué buscar, por algo se los llevaron, las autoridades ocultan información sobre el familiar, la búsqueda tarda mucho tiempo en iniciar, las personas desaparecidas de la comunidad LGBTTTI no son buscadas y no tiene sentido buscar una persona que lleva desaparecida mucho tiempo.

Abel Llanos subrayó que es un gran mito y mentira que las personas deben esperar horas para iniciar la búsqueda de un familiar desaparecido pues apuntó que así lo marca el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas.

“Con la simple sospecha de la desaparición de un familiar tienen que reportar y nosotros tenemos la obligación de buscarlo", dijo, al tiempo de asegurar que las autoridades en el estado se coordinan para realizar las búsquedas.

Afirmó que desde la Comisión no se detiene la búsqueda de las personas reportadas como no localizadas, “nunca se para la búsqueda y nunca se paran todos los esfuerzos interinstitucionales hasta localizar a la persona”.

El comisionado de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo puntualizó que la diferencia entre la Comisión y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares es que, la primera no persigue delitos ni inicia carpetas de investigación como lo hace la segunda y únicamente enfoca sus esfuerzos en buscar a las personas reportadas como no localizadas hasta dar con ellas.

