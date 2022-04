En Guadalajara alumnas de Prepa toman el plantel para denunciar acoso

Se ha informado que en Guadalajara las alumnas de la Preparatoria No. 11 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad De Guadalajara, tomaron la explanada del plantel para manifestarse.

Expusieron que su movimiento busca que las autoridades de la casa de estudios tomen acciones contra dos profesores que han acosado a alumnas, algunas de las jóvenes han interpuesto demandas pero no han tenido una respuesta favorable, Eli, una alumna dijo:

“Yo traigo una demanda de hace dos años la cual no me han dado respuesta. Yo vivo con miedo de que en algún momento me pueda hacer algo”