En Edomex joven de 21 años es arrollado por Mexibús y sobrevive

El conductor de la motocicleta en el Estado de México (Edomex), de 21 años, estaba transitando por la Avenida Central esquina Jardines de Morelos, cuando fue arrollado por un Mexibus, a pesar de terminar bajo el camión logró sobrevivir.

Al revisar los videos de las cámaras de seguridad las autoridades constataron que el semáforo se había puesto en rojo para él, y presuntamente hizo caso omiso y avanzó hasta que fue embestido por el transporte público.

Por medio de la plataforma Twitter se compartió el video del momento del accidente del joven, quien de acuerdo con los paramédicos no presenta lesiones graves que pongan en riesgo su vida.

Un motociclista sobrevivió tras ser atropellado por una unidad del MEXIBÚS, mientras circulaban por Avenida Central esquina Avenida Jardines de Morelos#Video: Especial pic.twitter.com/9RMK3l6np2 — Metrópoli (@Univ_Metropoli) June 10, 2022

Detalles sobre el accidente en Edomex

Detalles sobre el accidente en el estado

En los videos de las cámaras se puede ver cómo vuela el casco del joven y a su moto que terminó debajo del vehículo, el conductor del transporte público detuvo su unidad al darse cuenta de la situación.

Al lugar llegaron personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, aquí el motociclista fue valorado y atendido, no requirió de traslado inmediato al hospital.

Edomex Hoy no circula

Edomex y el Hoy no circula

Para el Hoy no circula de este 11 de junio, en Edomex no podrán utilizarse entre las 5:00 am y 22:00 horas los vehículos con el holograma 1, así como con terminaciones de placas par.

En La Verdad Noticias también te informamos sobre maltrato animal en Edomex: hombre apuñala a un perro callejero.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.