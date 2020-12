En Edomex, captan en video a sujeto que apuñala a un perrito con vidrio roto.

A través de un video ampliamente difundido en redes sociales se mostró cómo un hombre ataca a un perro en el municipio de Otumba, Estado de México. “No es la primera vez que con saña busca lesionar a #Duque, pero esta vez quedó grabado cuando levanta un vidrio y arremete contra el can”, señaló la fundación animal Mundo Patitas.

En el material audiovisual se muestra como el sujeto en cuestión, aparentemente en drogas, levanta un vidrio del suelo y ataca al animal que se encuentra completamente tranquilo al interior de un local comercial.

Otro hombre que se hallaba cercano al suceso empezó a gritar al agresor en aras de que el hombre dejara en paz al perro y no lo lastimara. “Déjalo, quítate de ahí, pendejo. Deja al perro”, se escuchó decirle al agresor, el cual únicamente procede a alejarse un poco y luego regresa a sentarse afuera del local.

Captan maltrato animal contra perrito en Edomex

La Verdad Noticias informa que activistas de la defensa de los animales, en relación a las imágenes de maltrato, coinciden que, aunque son imágenes brutales (cerdos y vacas en rastros, animales desnutridos o maltratados, aves que son sacrificadas) es la única forma de crear conciencia en la población respecto a la violencia que sufren los animales y mascotas.

En ese tenor, es de señalar que, las mismas organizaciones animalistas publican estas imágenes. El sufrimiento de los animales es real, es brutal y doloroso. Por eso, también recomendamos no ver los videos y las fotos si consideran que son ofensivas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6-93 del código de la biodiversidad del Estado de México, la infracción mínima por maltrato animal es de 86 mil 880 pesos, mientras que la máxima alcanza los 217 mil 200 pesos que es equivalente a 2 mil 500 días de salario mínimo.

VIDEO AQUÍ:

Atn. @propaem_sma folio 4732



Por presuntas adicciones a las drogas Juan Gustavo se convierta en un peligro para los vecinos de @Otumba_Mun #EdoMex. No es la 1a. vez que con saña busca lesionar a #Duque, pero esta vez quedó grabado cuando levanta 1 vidrio y arremete contra el Can pic.twitter.com/VHFhrV2s2i — Mundo Patitas AC (@MundoPatitas) December 25, 2020

RECOMENDACIÓN: Hombre rompe botella de vidrio contra la cabeza de un perro en Edomex (VIDEO)

Además, el código penal estatal señala que, a quien cause la muerte no inmediata utilizando un medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 200 días de multa, lo que equivale a sanciones que van de los 8 mil 688 a los 17 mil 376 pesos.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.