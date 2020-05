En Día de la Madre, ONU México reconoce lucha de familiares de desaparecidos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su reconocimiento a las madres y familias de personas desaparecidas en México que este Día de la Madre reivindican sus exigencias ante el Gobierno para recuperar a sus seres queridos.

A través de un comunicado, la ONU expresó su solidaridad con las miles de madres, padres, hermanos y hermanas que este 10 de mayo realizan protestas virtuales por el retorno de sus desaparecidos, compartiendo las historrias de varias mujeres que luchan incansablemente por recuperarlos.

El organismo recordó que durante años, familias completas han tomado el 10 de mayo como una fecha referente para la reivindicación de esta problemática, convirtiéndose en familias defensoras de los derechos humanos “que exigen verdad, justicia, garantías de no repetición y reaparición integral”.

La pandemia de #COVID19 no detiene la lucha de las madres por encontrar a sus hijos desaparecidos. #CorazonesEnMarcha.

La ONU llama a solidarizarse con las familias de las víctimas de desaparición.@ONUDHmexico https://t.co/nPplMKZKfP pic.twitter.com/Qey10WxPlH — ONU México (@ONUMX) May 10, 2020

Subrayó la necesidad de solidarizarse con las movilizaciones en favor de la búsqueda de personas desaparecidas mientras dure la pandemia del Covid-19, que propicia que las protestas no se den en las calles debido a las medidas de confinamiento.

Día de las Madres para reivindicar a desaparecidos

En su publicación, la ONU incluyó un video en el que varias madres y padres narran las historias de la lucha por encontrar a hijos, madres y otros familiares desaparecidos, y el papel de las familias en la demanda de resultados por parte del Gobierno.

“Otro 10 de mayo que no festejamos. No festejamos porque aún no tenemos a nuestros a nuestros hijos; estamos incompletas, estamos mutiladas”, señala Adriana Moreno Becerril, madre de un joven desaparecido el 11 de mayo del 2009 en Francisco Madero, Coahuila.

Adriana Moreno Becerril busca a su hijo desaparecido en 2009 en Coahuila

Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida el 5 de enero de 1978, cuenta la realidad de muchas personas adultas en México que buscan a sus padres y madres que desaparecieron siendo incluso más jóvenes de lo que ellos son en la actualidad.

“Somos adultos buscando a nuestros padres y madres mucho más jóvenes que nosotros”.

Te puede interesar:Día de la Madre: “No hay nada que festejar”, dicen mamás de desaparecidos

#CorazonesEnMarcha

Expresamos nuestro reconocimiento por la lucha de las familias de las personas desaparecidas en México. Este camino ha tenido el objetivo de encontrar a sus seres queridos y de impulsar el respeto de los derechos humanos. @ONUDHmexico https://t.co/njrog7ssdN — ONU México (@ONUMX) May 10, 2020

Según afirma la ONU citando fuentes del Gobierno, en México se han registrado 61 mil 637 personas desaparecidas, la mayoría de ellas entre 2006 y 2009. El organismo participará en la búsqueda de mexicanos desaparecidos en una misión programada para el segundo semestre del 2020.