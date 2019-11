En Chetumal, Q. Roo, se vende el gas más caro de México: Titular Profeco

La Profeco a través de su titular cada semana rinde un informe de los precios de los combustibles.

CDMX:- Desde Palacio Nacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla reiteró que los indicadores de ganancia más altos de gas LP estacionario, en precio por litro, el más caro se vende en Chetumal y Cozumel: las empresas que ofrecen estas tarifas tope son Gas Imperial del Sureste, SA de CV y Gas del Caribe, SA de CV (Z Gas).

En relación al gas que se vende en cilindros, insistió que los grupos gaseros con los indicadores de ganancia más altos de gas LP son Holbox Gas, SA de CV, Gas Imperial SA de CV (ambas en Chetumal), Z Gas de Cozumel y de Solidaridad.

En el caso del gas LP para tanques estacionarios, dijo “el precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en Hidrogas de Agua Prieta, en San Luis Río Colorado, Sonora, con un precio al público de 11.49 por litro y un margen de seis pesos con 17 centavos por litro; mientras que el más económico, al igual que la semana pasada, lo encontramos en Guanajuato, en San Luis de la Paz, lo está dando Jesús Vázquez a 7.60 por litro, con un margen de dos pesos 32 centavos.

“En cilindros, el más caro el Holbox, S.A., en Chetumal, Quintana Roo, a 20 pesos con 74 centavos por kilo y nueve pesos 10 centavos por kilo de margen; mientras que el más económico, con un margen de tres pesos 31 centavos, un precio al público de 14.80 por kilo lo encontramos en Servigas de Tarímbaro, Michoacán.

“En el caso de la verificación de gas LP realizamos 34 verificaciones a expendedores de gas LP, tres resultaron con infracción, dos negativas a ser verificados, que se suman para un operativo especial que estamos por hacer, el segundo en gas LP.

De básculas, añadió, cinco fueron inmovilizadas por estar descalibradas; de vehículos verificados 12, fueron cuatro inmovilizados, un autotanque inmovilizado de 27 verificados; y 36 cilindros inmovilizados de 13 lotes, 144 cilindros en total y en esos no encontramos ninguna con fallas que pongan en riesgo la seguridad de los consumidores, fue cero por ciento.

Las dos estaciones que se negaron a ser verificadas para la venta de gas LP fue Petroquímica del Bajío, en Aguascalientes, Aguascalientes; e Hilda Gas, en Cadereyta, Nuevo León, subrayó.

Gasolina por los cielos en Los Cabos

Respecto a quién es quién en las gasolinas, dijo que la gasolina regular la encontramos en el precio más alto, con el margen más alto, en Emeral Gas, “esta joyita ya brilló las últimas tres semanas, en Los Cabos, Baja California, con un precio al público de 21.99 por litro y un margen de tres pesos con 33 centavos; el más económico está en Servicio Periméndez, en Centro, Tabasco, con un precio al público de siete pesos con 85 centavos por litro y un margen 22 centavos”.

En el diésel, añadió, la más cara con el margen más alto la encontramos en Reforma Gasolinera, en Hermosillo, Sonora con un precio al público de 22 pesos 38 centavos por litro, un margen de tres pesos con seis centavos; y Súper Servicio los Mangos tiene el diésel más económico, en Medellín de Bravo, Veracruz, 18.99 por litro y 38 centavos de margen.

En el último mes, destacó,” hay mucha claridad en el tema de estabilidad de los precios de las gasolinas: las más caras Chevron, Red Co, Shell, Arco; y los más económicos Gulf, LaGas, Total y Orsan, aunque ustedes ven muy nivelada la tabla en general en el país en donde no incluimos la zona fronteriza que es la que tiene un beneficio fiscal adicional, para no distorsionar los números”.

“En verificaciones esta semana atendimos 260 denuncias y quejas presentadas a través de la App de Litro por Litro; fueron en total 218 visitas o verificaciones. Una gasolinera no se dejó verificar, 10 tuvieron problemas de no dar litros completos con márgenes pequeños, 11 mangueras inmovilizadas, 11 mangueras bomba”, precisó.

Aplicaciones

De acuerdo a la app, que no toma en cuenta márgenes, la gasolina regular más económica la encontramos en Coatzacoalcos a 17.49 por litro, la más cara en Los Cabos, a 21.99 por litro.

La Premium, la más económica en Córdova, Veracruz, a 18.14 por litro; la más cara a 22.99 en Culiacán, Sinaloa.

El diésel, la más económica en Medellín de Bravo, 18.89 por litro y la más cara a 22.96 en Churumuco, Michoacán.

“La que no se dejó verificar para que eviten ir a comprar gasolina ahí, que obviamente algo están escondiendo y que tenemos programado para la verificación con el apoyo de fuerza pública es Energéticos Dual en Guadalupe Victoria, en el estado de Puebla en Avenida 6 Poniente número 122.

“Y también comentarles que en esta semana habíamos reportado esta gasolinera que las 12 bombas, mangueras estaban dando hasta 20 por ciento menos de combustible, que inmovilizamos todas las bombas de la gasolinera para fines prácticos quedó cerrada.

“Estos angelitos, a las 24 horas quitaron de mutuo propio los sellos. Recibimos varios reportes de la app de litro por litro y atendimos con una verificación apoyados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad.

Dijo que "agradecemos su apoyo, y esta gasolinera en Acapulco, Guerrero otra vez se le volvieron a colocar los sellos, pero ahora fuimos acompañados de personal de la Fiscalía General de la República para que constataran los hechos y se armara la carpeta de investigación, porque ahora ya es un delito adicional el que este gasolinero le suma a su expediente y estaremos dando seguimiento en lo que compete a nosotros a esta carpeta de investigación; 111 mil 843 descargas que hemos tenido en los dos sistemas (Ariel Velázquez).