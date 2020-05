En Baja California van contra empresas esenciales que no siguen medidas sanitarias

El gobierno del estado de Baja California, informó que suspenderá a las empresas esenciales que no sigan las medidas sanitarias interpuestas por la Secretaría de Salud como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, sana distacia, entre otras.

De acuerdo con las autoridades de esa entidad, esta medida ha surgido, luego de que varias de estas compañías que continúan laborando, como servicios de comida, no siguen las recomendaciones que garanticen la protección de sus trabajadores ante el coronavirus.

Las cifras acumuladas por contagios confirmados de Covid-19 en Baja California ascendieron a 3 mil 558, por lo que continuamos en semáforo rojo. Informamos los datos de cada municipio.#QuédateEnCasa #EnBCNosCuidamosTodos #Coronavirus #COVID19 #CoronavirusBC #COVID19BC pic.twitter.com/I7h79nHuOE — Secretaría de Salud de Baja California (@BC_SSALUD) May 20, 2020

A través de un videoconferencia, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, puntualizó que "si se detecta que una empresa no ha instalado filtros sanitarios, si no cuenta con un plan para proteger a los empleados en sus traslados a los centros laborales, y se registran brotes o muertes, por más esencial que sea no va a operar, porque está arriesgando la vida de los bajacalifornianos”.

Asimismo, Jaime Bonilla Valdez, gobernador del estado de Baja California, invitó a la ciudadanía a reportar o denunciar si un establecimiento realiza actividades sin ser esencial como tiendas de ropa, zapaterías, entre otras.

Baja California es una de los estados más afectados por la pandemia.

En el caso de la maquiladoras, el gobernador dijo que éstas habían cerrado con motivo de la contingencia sanitaria, pero después las compañías pidieron ser reabiertas, por lo que "a través de la Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y la gubernatura, se decidió si eran esenciales o no, siempre y cuando se justificara”.

Inspectores vigilarán comercios en Baja California

Las autoridades explicaron que serán supervisores los que pasen a los comercios para verificar que los establecimientos cumplan con las medidas sanitarias, por lo que pidieron a la población que diera los nombres de estas para enviar inspectores a verificar la situación.

De acuerdo con las autoridades de salud, Baja California registra un total de 3.040 casos de coronavirus, de los cuales 518 han muerto a causa de la enfermedad y 2.118 se han logrado a recuperar de la misma.