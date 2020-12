Empresas de Estados Unidos advierten salida de México si quitan el Outsourcing.

Las empresas estadounidenses en México no se anexarán al acuerdo pactado entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el gobierno federal con el fin de “regular” el outsourcing a partir de enero y optaron por esperar hasta la dictaminación del Congreso para especificar sus negocios en la nación.

Aunque advirtieron que, de desaparecer el outsourcing o insourcing, la inversión estadounidense asentada en el país puede reconsiderar su estancia en México. En ese tenor, el presidente de la American Society of México, advirtió que si México elimina el outsourcing se afectará la relación bilateral México-Estados Unidos.

Entonces, el gran riesgo es que los proyectos de inversión programados en los próximos cinco años para territorio mexicano, como parte del T-MEC, se desplacen a otros países por la falta de certidumbre en relación a las políticas públicas.

Empresas de EU no se sumarán a regulación de outsourcing

A través de conferencia virtual, Larry Rubin dijo que el 92% de las empresas estadounidenses tienen un sistema de outsourcing o insourcing para operar en México, y “por eso es importante que se permita continuar”, por lo que solicitó la intervención de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SER) y de Gobernación para que avalen la relevancia de la inversión extranjera.

“Las empresas norteamericanas no van a tomar medidas hasta que el poder legislativo dictamine y diga cómo se manejará el outsourcing. En la última propuesta del Ejecutivo era eliminar el outsourcing y creemos que sería grave en detrimento para el empleo en el país”, recalcó Rubin.

La Verdad Noticias informa que los expertos en materia laboral y fiscal de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa), demandaron transparentar los cambios requeridos en materia de subcontratación pues, de no aclararse, diversas compañías no querrán poner en riesgo la deducibilidad del acreditamiento de los impuestos y le van a solicitar al prestador que tenga su autorización de la Secretaría del Trabajo, incluso cuando no sea necesario.

Por su parte, Edmund Duckwitz, expresidente de Camexa y encargado de la consultoría Von Wobeser Sierra, destacó: “Sí van a poner en una encrucijada, en temas comerciales, a las empresas si no se acota”.

