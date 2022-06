Empresario compara menstruación con las heridas de toros en el ruedo

El empresario taurino defendió las corridas de toros.

El empresario taurino, Rafael Herrerías, se vio envuelto en gran polémica luego de comparar la menstruación de la mujer con el sangrado de las heridas hechas a un toro cuando es picado en el ruedo, esto en un intento por defender los espectáculos taurinos.

Ante los hechos, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, exigió una disculpa pública del empresario. Asimismo, el diputado calificó el comportamiento de Herrerías como “indignante y reprobable”.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, las corridas de toros fueron suspendidas en la Plaza México en la Ciudad de México, y de nueva cuenta el tema tomó relevancia en las redes sociales tras la declaración del empresario.

Empresario compara heridas en toros con menstruación

"Una mujer tiene su periodo cada mes y sangra mucho más, que un toro, en toda su vida", así defiende el empresario Rafael Herrerías las corridas de toros en la #CDMX frente a la diputada @AnaJVillagran. pic.twitter.com/ozWqyWubKa — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) June 2, 2022

Fue durante el programa ‘Esta Mañana’ del Heraldo Televisión en donde el directivo se pronuncio ante la propuesta de la diputada Ana Villagrán, quien está impulsando la prohibición de la llamada “Fiesta Brava” por la tortura que sufren los animales.

“No lo torturan como dice ella (Villagrán). El toro de lidia vive cuatro años y la plaza está a 20 minutos. Una mujer tiene su periodo cada mes y sangra mucho más que un toro en toda su vida”, fue la controvertida opinión de Herrerías.

Asimismo, el empresario recomendó que no le guste, que no asista. “Si el gobierno me dio permiso para hacer una plaza de toros, que me la pague y la quitamos. Esto es política, la diputada eso es lo que está haciendo. No está confirmando nada”, indicó.

Las declaraciones del ejecutivo provocaron todo tipo de reacciones por parte de los internautas, incluido diputados quienes calificaron dichas afirmaciones como “misóginas, lamentables y vergonzosas”.

¿Dónde se han prohibido las corridas de toros?

Los festejos taurinos están prohibidos en los estados del país.

Actualmente, los festejos taurinos están prohibidos en los estados de Guerrero, Sonora, Coahuila y Quintana Roo, así como en algunos municipios de Veracruz, Michoacán, el Estado de México y Nuevo León, este último fue restringido por el gobernador Samuel García quien vetó la ley que reconoce corridas de toros y peleas de gallos como Patrimonio.

