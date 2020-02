Empresa cierra y abandona a 120 venados que ahora mueren de hambre

Unos 120 venados, entre las especies cola blanca y axis, que habían sido adquiridos por la empresa Azsueremex, azucarero de Tabasco, en 2008 cuando comenzaron a criarse en las instalaciones de la misma, ahora que la planta se ha declarado en quiebra estos ejemplares, en peligro de extinción, están en completo abandono.

Los animales continúan en los terrenos de lo que una vez fue un azucarero, sin embargo, ahora se encuentran prácticamente en abandono y a no ser por un señor quien, como puede los alimenta, están en condiciones lamentables.

Venados son abandonados por sus dueños cuando su empresa quebró.

Las personas cercanas al axucarero de Tabasco, dicen que los animales que permanecen en el lugar son robados por miembros pero los que aún continúan en los terrenos no están en las mejores condiciones, de hecho Martín García, el hombre que han contratado para alimentar a los venados, dice que les da de comer pastura y cuando las condiciones no lo permiten y no hay productos de engorda, les da silo.

Estos animales comenzaron a criarse dentro de las instalaciones de Azsueremex, pero una vez que empresa se dio en quiebra estos animales fueron dejados sin la mínima intención de hacerse cargo de ellos, por lo que ahora viven en condiciones precarias.

Desde hace tres años, don Martín García, por un pago de mil 400 pesos, alimenta a poco más de 120 venados axis y cola blanca —especie en peligro de extinción—, que permanecen casi en el abandono en las viejas instalaciones del ingenio azucarero Azsueremex pic.twitter.com/QduD0HsqNr — RedTvo Television (@redtvo) February 17, 2020

En una entrevista, realizada a don Martín por El Universal, dice que ha nombrado a las hembras de venado “Las cuatro ninfas” pues todas son muy parecidas, además informó que después que él come va al lugar donde se encuentran estos animales les tira comida y cuando no hay qué darles los alimenta con silo.

Empresa tenía ilegalmente venados en peligro de extinción

Cabe mencionar que en 2009 Profeca llegó al lugar de Azsueremex y al no poder verificar la procedencia de los venados, le fueron decomisado nueve cola blanca y unos 15 de la especie axis, ambos en peligro de extinción

Ahora bien, resulta que desde que la empresa cerró los venados no han recibido atención veterinaria, lo que es un evidente caso de maltraro animal, pero no saben realmente cuál es su condición de salud. Don Martín señala que él solo les da de comer y hasta allí y no se les ha aplicado las vitaminas necesarias.

De igual forma se sabe que el terreno que ocupaba Azsueremex en estos momentos es vigilado por dos elementos de la policía municipal, los cuales se turnan para evitar que se haga un uso indebido del espacio.

