Empleada del IMSS niega insulina a paciente por llegar cuatro minutos “tarde”

Una mujer que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la entrega de su insulina, denunció que se le fue negada la atención por una trabajadora del instituto de la Ciudad de México.

La pacientes señaló que la trabajadora del IMSS, le negó la atención al asegurar que llegó tarde a la cita, sin embargo, la mujer argumenta que la no estaba en su lugar era la empleada.

A través de redes sociales circular un video en donde puede observar el momento en la paciente insiste en ser atendida.

“Yo no necesito mi insulina, señorita, ¿por qué me la va a cancelar? No llegué tarde”, asegura la mujer.