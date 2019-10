Empleada del IMSS denuncia que la despidieron cuando el instituto supo que tenía cáncer

Ni por ser empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maribel Tenorio Orozco, se libró de la mala coordinación y malos tratos que la institución de salud brinda, ella contó para un medio local de Mexicali, que le ha hecho la promesa de ser “eterna a su hija”, esto pese a las constantes negligencias del seguro.

Resulta que hace cinco años ella sentía un dolor en la axila, por lo que fue a una clínica particular, pero le dijeron que no tenía nada, sin embargo ella cada vez más sentía que el pecho tenía un mayor peso.

Por lo anterior Maribel decidió ir al IMSS, donde ella trabajaba, por lo que la canalizaron con un gineco-oncólogo quien le detectó un tumor en fase dos, el cual superó con tratamiento, pero tres años después un dolor en la cabeza la alarmó y por ello pedía una resonancia, pero siempre se la negaron.

El IMSS la deja sin trabajo después que ellos la trataron con negligencia.

Fue hasta en enero de 2019 cuando después que Maribel sufrió una embolia que le quisieron hacer una tomografía, pero en el IMSS le dijeron que tenía un soplo en el corazón, pero tras varios estudios descubrieron un tumor en el cerebro.

Maribel dice que le informaron que ese tumor lo tenía desde hace cinco años pero el IMSS no se lo detectó, cuando cuestionó al médico del por qué no le realizaron la tomografía antes, este le contestó “es que no te podía hacer una tomografía porque así es el protocolo de aquí, hasta que no tengamos un indicio, no vamos a hacerlo”.

Tras haber dejado pasar mucho tiempo la enfermedad, el cáncer, ya había llegado hasta las vértebras porque ya había hecho metástasis.

La ex trabajadora del IMSS reveló que su tratamiento lo tuvo que seguir en el Seguro Popular ya que en la institución donde trabajó la corrieron e incluso le hicieron “una mala jugada”, ya que cuando le dio la embolia, la dependencia federal la dio de baja y puso como fecha en diciembre, cuando en ese tiempo ella seguía trabajando, por lo que así solo le dieron la mitad de una pensión.

“El IMSS me corrió, yo era empleada, estando internada, y esperando mi operación para que me quitaran el tumor, me dieron de baja porque no pude firmar un contrato, y me dejaron solo con los días que te dan después de darte de baja”, dijo.

La denunciante dice que se enteró de todo cuando fue a pedir su incapacidad, pero el personal del IMSS le notificó que no se podía ya que ella había sido dada de baja ese mismo día, pero al poner que como baja el 31 de diciembre le podrían incapacitar.