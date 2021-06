Emma Coronel se declarará culpable de narco y ayudar al Chapo en su escape

Esta tarde se reveló que Emma Coronel podría declararse culpable esta semana por los cargos de Narcotráfico y de ayudar en el escape del narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El periodista que cubrió el juicio contra “El Chapo” Guzmán en Broooklyn, dice este día en The New York Times que la esposa del capo mexicano, aceptará los cargos como medida para ayudar a reducir su condena.

Emma y Joaquín se casaron en el 2007 cuando ella apenas tenía 18 años y el 50, por lo que su relación siempre fue perseguida por las autoridades como pista para dar con el capo de la droga en México.

Detención de Emma Coronel

Coronel fue detenida en Febrero en Washintong.

La esposa de “El Chapo” se declarará culpable esta semana de los cargos de ayudar a administrar el imperio multimillonario y luego, después de uno de sus arrestos, a escapar de una prisión mexicana de alta seguridad.

“Cuando fue puesta bajo custodia por el FBI hubo una intensa especulación sobre si Aispuro, una ciudadana con doble ciudadanía estadounidense y mexicana, buscaría ofrecer al Gobierno información sobre los aliados, parientes y socios comerciales de su esposo a cambio de una sentencia más leve. Pero su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Washington no le exige que coopere con las autoridades estadounidenses”, dijo a The New York Times el periodista.

Coronel fue detenida el pasado mes de febrero en el Aeropuerto Internacional Dulles, cerca de Washintong, después de estar bajo investigación por poco más de dos años.

¿De qué está siendo acusada?

Acusa de ayudar a incrementar el imperio del narcotraficante.

El periodista Alan Feur declaró la importancia de Emma en el caso del Chapo, pues asegura que después de la detención de éste, su esposa se dedicó a viajar y gastar cantidades exhorbitantes de dinero.

“Los fiscales en el juicio de su esposo ofrecieron pruebas sustanciales de que ella, como muchas de sus amantes, estaba profundamente involucrada en su actividad criminal, y a menudo lo ayudaba a enviar mensajes a su propio padre, Inés Coronel Barreras, quien se desempeñó como una de las principales lugartenientes de Guzmán antes. su arresto en México en 2013”, escribe Alan Feuer en The New York Times.

Se espera que en las próximas horas, Emma Coronel se declare culpable de participar activamente en el Narcotráfico y de ayudar a su vez a “El Chapo” en su escape.

